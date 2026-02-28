🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

Mathieu van der Poel pakte de bloemen in de Omloop. In het flashinterview kwam hij ook met een verontschuldiging.

Van der Poel wint de Omloop

Mathieu van der Poel heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Hij finishte met een solo die op de Muur van Geraardsbergen begonnen was, een kleine 18 kilometer van de finish.

Maar het sleutelmoment van de koers lag eigenlijk op de Molenberg. Daar ging iemand van Tudor voor hem tegen de vlakte en Van der Poel besefte achteraf nog altijd niet hoe hij kon rechtblijven.

Verontschuldigingen

“Ik wil me eerst verontschuldigen bij die renner van Tudor. Ik kon hem niet ontwijken en ben half over hem gereden. Ik hoop dat ik hem geen pijn heb gedaan”, vertelde hij tijdens het flashinterview.

De Nederlander besefte ook achteraf niet goed wat er allemaal gebeurd was. “Ik heb niet gezien wat er achter me gebeurd is, maar ik ga ervan uit dat het daar chaos was. Er was boven een groot gat met Florian Vermeersch en dat was het moment van de koers.”

Vermeersch was een goede compagnon. “Ik ken Florian al veel langer en ik heb altijd veel respect voor hem gehad. Na vandaag nog meer. Hij was enorm sterk en rijdt altijd om te winnen. Hij wordt als draaiende kracht van de kopgroep beloond met het podium”, besluit Van der Poel.



Lees ook... 📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop›