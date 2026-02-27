Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

Mathieu van der Poel is klaar om opnieuw te koersen op de weg. Nochtans was het na het WK veldrijden niet evident om zijn conditie op hetzelfde niveau te houden.

Van der Poel heeft via zijn ploeg Alpecin-Premier Tech zijn verwachtingen en ambities gedeeld voor de Omloop. Voor de allereerste keer zal hij aan de start verschijnen van de opener van het Vlaamse wegseizoen. Als Van der Poel ergens start, is dat vaak in prima vorm. Toch zal het onderweg moeten blijken hoe goed die vorm wel (nog) is.

De eerste deelname aan de Omloop heeft best lang in de pijplijn gezeten. "Het zat nu al een tijdje in mijn hoofd dit jaar wel een keer van start te gaan. Mocht ik er ooit in slagen om te winnen, zou het sowieso een mooie wedstrijd zijn op mijn erelijst." Van der Poel kennende zou hij zomaar de eerste beste kans onmiddellijk kunnen grijpen.

Van der Poel besliste maandag om de Omloop te rijden

Na het WK veldrijden is hij wel een week op vakantie geweest, vooraleer hij de wegtrainingen hervatte. "In die korte periode verlies je uiteraard niet je conditie, maar het viel toch wat tegen, als ik eerlijk ben. Maar goed, ik zei eerder al dat ik wilde afwachten hoe ik mijn eerste trainingsblok verteerde. Intussen vind ik mijn niveau goed genoeg om van start te gaan in de Omloop. Al is dat pas maandag beslist."

Het was inderdaad toch nog even wachten op het uiteindelijke besluit van Van der Poel. Hij is donderdag het parcours van de Omloop gaan verkennen, aan de zijde van Van Avermaet. Waren er dingen die VDP nog kon leren? "Er is niet meteen iets dat mij verrast heeft. Maar het was toch goed om nog eens de opeenvolging te zien."

Niet alle druk bij Van der Poel

Tenslotte geeft hij ook een inkijk in de opties voor de ploeg. "Niet alle druk rust op mijn schouders. Ik start met ambitie, maar met Jasper Philipsen en Kaden Groves hebben we ook jongens achter de hand die kunnen overleven en in de sprint kunnen winnen. Dat creëert mogelijkheden."