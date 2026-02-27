Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull
Foto: © photonews

Komt Remco Evenepoel toch aan de start van de Ronde van Vlaanderen? José De Cauwer zou dat opvatten als een aanwezigheid van grote twijfels bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Als we op de officiële communicatie van Red Bull-BORA-hansgrohe mogen voortgaan, is het duidelijk. De ploeg heeft altijd stellig beweerd dat er van de Ronde van Vlaanderen geen sprake is op het programma van Evenepoel. Alleen blijft het een thema in de media dat hij Vlaanderens Mooiste er misschien toch zou kunnen bijnemen.

Zo doet er een gerucht de ronde dat Evenepoel de eerste reserve zou zijn bij Red Bull voor de Ronde van Vlaanderen. "Goh, ja, of hij nu als eerste of zevende reserve staat", lijkt José De Cauwer in Sporza Daily+ aan te geven dat hij er weinig geloof aan hecht. Een gerucht moet als dusdanig behandeld worden en met een korrel zout genomen worden.

Verandert Red Bull van plan?

De Cauwer maakt vervolgens wel een pertinente opmerking. "Misschien is er na de UAE Tour iets veranderd." Als dat zo is, komt de Ronde van Vlaanderen mogelijk toch terug in beeld. "Dat weet je nooit. Misschien stellen ze zich de vraag: gaan we hem wel of niet gebruiken? Wil hij het echt zelf? In het begin was het zeker niet het idee."

De Cauwer zou het wel streng veroordelen als ze het bij Red Bull zo snel over een andere boeg gooien, gewoon omdat Evenepoel de UAE Tour niet gewonnen heeft. "Is het plan na de UAE Tour veranderd? Dat zou niet mogen. Dan heb je geen plan, dan twijfel je aan jezelf. Ik zou zelf zeggen: neen. Wij willen natuurlijk graag dat hij komt."

Stuurvaardigheid volgens De Cauwer geen probleem

Lees ook... De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort
Heeft Evenepoel voldoende stuurvaardigheid om in een peloton met veel ellebogenwerk over kasseien te rijden? "De finales beginnen zo vroeg dat de koers op dat moment niet gereden wordt door te wringen. Dan is er van sturen geen sprake meer. Dan moet je alleen de bochten nemen en zorgen dat je voor u kijkt." 

