Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

Jarenlang was Patrick Lefevere de grote man bij Quick-Step. Maar aan alle verhalen komt een einde, ook dat van The Godfather van de koers.

Geen bureau meer bij Quick-Step

Patrick Lefevere kende nadat hij stopte met zijn job als CEO van Soudal Quick-Step de nodige gezondheidsproblemen, maar ondertussen is hij weer helemaal de oude.

Donderdag organiseerde hij een etentje in zijn nieuwe bureau. Jawel, zijn nieuwe bureau. “Ik mocht na mijn afscheid bij de ploeg zogezegd mijn bureau op de service course houden”, schrijft hij in Het Nieuwsblad in zijn column.

Maar die heeft hij nu niet meer. “Ondertussen is die ruimte toch ingepalmd door ik-weet-niet-wie en eerlijk gezegd stond ik er ook niet voor te springen om daar de deur plat te blijven lopen. Als het gedaan is, is het ook gedaan.”

Eigen mancave

Hij huurt nu een ruimte in een kantoorgebouw in Roeselare, op amper twee kilometer van zijn huis. Voor hem is het een bureau, maar anderen die erop bezoek komen spreken eerder van een mancave.

“Er staat een hele grote televisie om naar de koers te kijken, er hangt een beetje kunst aan de muur en er staan drie memorabele fietsen”, klinkt het.



“Eén van mezelf als tweedejaarsberoepsrenner, helemaal opgemaakt in perfecte staat. Van Tom Boonen heb ik een Time-fiets, limited edition en de gepersonaliseerde Specialized die ik bij mijn afscheid heb gekregen staat er ook”, besluit hij.