"Hij mag die dag niet buiten": Vrouw van renner grijpt in volgens De Cauwer

Het wielervoorjaar spreekt voor heel wat renners tot de verbeelding. Toch is het volgens José De Cauwer nu al zeker dat we Jonas Vingegaard nooit in de klassiekers zullen zijn.

Vingegaard mag Roubaix niet rijden

Tadej Pogacar heeft het wielrennen de voorbije jaren tot een nieuw niveau gebracht. De Sloveen is de toprenner voor een grote ronde, maar zijn liefde voor Vlaanderen en de kasseien is bijzonder groot.

Terwijl een renner als Pogacar er eigenlijk helemaal niet thuishoort. “Ik bewonder Pogacar zó dat hij dit wil doen en mag doen van zijn team”, stelt De Cauwer bij Sporza. “Hij komt als lichtgewicht en winnaar van de Tour meerijden in Roubaix.”

Bij Vingegaard zal dat nooit gebeuren. “Bel in Denemarken aan bij de deur van Trine (de partner en manager van Jonas Vingegaard, red) en vraag of Jonas Roubaix mag rijden. Zij zal zeggen dat hij die dag niet buiten mag. En de week voordien ook niet.”

Veel strijd in de Ronde en Roubaix

Wat Pogacar allemaal laat zien is volgens De Cauwer zo straf, maar we vinden het ook in de klassiekers helemaal normaal wat hij allemaal doet. “Hij komt terug en wil winnen.”

Maar zomaar winnen zal niet lukken. “Wordt Van der Poel vorig jaar niet ziek voor de Ronde, dan rijdt Pogacar er hem niet af. We zijn met een gezonde Van der Poel en een goeie Van Aert nog niet thuis in de Ronde. Dat verhaal blijft niet duren. Er kan een strijd ontstaan”, besluit hij.