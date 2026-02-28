Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel

Tim van Dijke en Florian Vermeersch zijn helemaal tot aan het gaatje gegaan om met Mathieu van der Poel mee op het podium te kunnen. Die beloning nemen ze hen niet meer af, maar Van der Poel was wel een klasse te sterk.

Van der Poel maakte al indruk door met een onvoorstelbaar manoeuvre op de Molenberg een val te vermijden. "Neen, ik heb het manoeuvre van Mathieu niet gezien. Ik zat iets verder", verklapt Van Dijke ons. "Demarreren na Mathieu en Florian op de Molenberg, dat was niet zo lekker. Goh, dat is wel heel pijnlijk. In dat soort inspanningen ben ik wel goed, maar ik ben er niet meer van gesteld."

Van Dijke reed daarna iets meer behouden dan Van der Poel en Vermeersch. "De Berendries, de Muur en de Bosberg moesten nog komen. Ik heb ook nog niets bewezen zoals Mathieu of Florian. Die mannen zijn nog een klasse beter dan ik. Mijn ploegmaat Jarrad Drizners is voor mij de 'man van de match', als je ziet hoe lang hij voor ons in de wind rijdt."

Van Dijke trainde vaak met Van der Poel in Spanje

Van Dijke heeft Van der Poel overigens behoorlijk goed leren kennen. "Je traint veel uren samen en trekt je aan elkaar op in die vriendengroep in Spanje. Ik heb Mathieu wekelijks en soms dagelijks gezien. Ik wist zeker hoe goed ie was, ik heb ook een tv. Ik ben tweede, maar Mathieu is natuurlijk een klasse apart", is dit resultaat voor de Red Bull-renner bijna even goed als winnen.

Florian Vermeersch was een van de vele renners die het asfalt raakte in de Omloop. Hij flirtte meermaals met een tweede val en wilde daarom kost wat kost als eerste de Molenberg opdraaien. "Ik schrok even toen Mathieu en ik met z'n tweeën weg waren, maar ik heb geen moment getwijfeld. Je krijgt niet veel kansen en elke kans moet je grijpen."

Vermeersch vindt het geen schande

"Het is geen schande dat Mathieu dan de sterkste is", kan Vermeersch leven met het eindresultaat. Ook hij moest nog eens terugkomen op dat moment met Van der Poel en Pluimers op de Molenberg. "Ik heb net de beelden gezien. Typisch Mathieu. Zelf zou ik het niet gekund hebben."