Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling
Foto: © photonews

Een dag voor de Omloop heeft Mathieu van der Poel nog een kleine, verrassende onthulling gedaan. Hij heeft die dag overigens gespendeerd in fijn gezelschap.

Van der Poel ging gisteren het parcours van de Omloop reeds verkennen, samen met voormalig wielrenner Greg Van Avermaet. Samen passeerden ze onder andere aan cycling bar Casa Roman in Zonhoven. Voorts was Van der Poel er zo op tijd bij om een paar dagen voor de koers toch nog een keertje over de Vlaamse hellingen te rijden.

Vandaag ander gezelschap voor Van der Poel. Een afbeelding op zijn Instagram Stories maakt duidelijk dat hij in Donza, een lunchrestaurant in Deinze, even tijd gemaakt heeft om een koffie te nuttigen. Dat deed hij met zijn goede vriend Louis Talpe tegenover zich. De goedgemutste acteur was zelf aan het smullen van een lekker gebakje.

Talpe en Van der Poel goede vrienden

Op de Instagram Stories van Talpe zien we Van der Poel dan weer afrekenen aan de toog. Hiervoor had hij natuurlijk wel even zijn koersbril afgenomen. Het is geen geheim dat Talpe en Van der Poel hele goede vrienden zijn. Dat blijkt nu opnieuw, want Van der Poel is nog maar pas naar België afgereisd of de twee zoeken elkaar opnieuw op.

Het is niet duidelijk of Talpe Van der Poel ook vergezeld heeft tijdens zijn fietstocht, maar in elk geval had de BV een sportieve outfit aan. Van der Poel droeg uiteraard zijn wielertenue van Alpecin-Premier Tech. In een andere update op sociale media maakte Van der Poel het aan hem toegewezen rugnummer voor de Omloop bekend.

Rugnummers van Van der Poel en Philipsen

Van der Poel gaat met nummer 16 van start. Dat is eigenlijk wel best verrassend, want hij is toch de kopman bij Alpecin-Premier Tech. Meestal rijdt de kopman met een nummer met het cijfer 1 achteraan. Het is echter Jasper Philipsen die met rugnummer 11 zal starten.

