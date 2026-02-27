Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht
Wout van Aert laat zelfs zijn beste vrienden schrikken met zijn forfait voor de Omloop. Een eerdere uitspraak van hem wordt nu in een totaal ander licht bekeken.

Dat onthult boezemvriend en trainingsmakker Daan Soete, die donderdag via een WhatsApp-groepje nog contact had met Van Aert. "Wout vroeg hoe het met Jan Bakelants gesteld was na zijn ongeval", onthult Soete bij Sporza Daily. "Wout zei dat het de laatste tijd niet meezit voor ons, want alle 3 hadden we al pech gehad, zo zei hij nog."

Daar kon uit afgeleid worden dat Van Aert doelde op het verleden, maar ondertussen maakte Visma-Lease a Bike bekend dat hij niet van start kan gaan in de Omloop en twijfelachtig is voor de Samyn Classic. "Ik dacht dat hij het had over zijn valpartij in de cross in Mol, maar nu denk ik dat hij alludeerde op deze ziekte", concludeert Soete.

Van Aert voelde zich sterk

Heel zeker weet de Ridley-veldrijder het niet. Hij heeft Van Aert al even niet meer gezien. Na het oplopen van zijn enkelblessure trok Van Aert al snel richting Spanje. "In zijn berichten klonk hij goed. Hij zei dat zijn explosiviteit er was na alle trainingen bergop en hij voelde zichzelf echt sterk", deelt Soete. "Hij oogde er klaar voor, denk ik."

Dan gaat het weer over die geplande deelname aan de Omloop. We zullen echter nooit weten of Van Aert dat goede gevoel van op training ook had kunnen vertalen in een goede prestatie in de Vlaamse seizoensopener. De eerste wegwedstrijd van Van Aert komt er in 2026 met uitstel. Het is de vraag of die in België zal plaatsvinden of niet.

Van Aert opent wegseizoen in België of Italië

Dat zal alleen het geval zijn als Van Aert binnen enkele dagen de Samyn Classic van 3 maart haalt. Anders rijdt hij zijn eerste wegwedstrijd in 2026 op Italiaanse bodem, in de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico of Milaan-Sanremo.

