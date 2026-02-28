Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

Jan Bakelants werd deze week slachtoffer van een aanrijding. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is ondertussen wel al weer aan de slag als analist voor de Omloop.

Bakelants slachtoffer van ongeval

Jan Bakelants heeft veel geluk gehad. Een blauw oog en schaafwonden is wat hij overgehouden heeft aan een ongeval met de fiets. Hij miste daardoor de eerste aflevering van Wielerclub Wattage.

“Het gaat al beter”, vertelde hij aan Sporza voor de start van de Omloop Nieuwsblad. “Het was een serieuze klap. Ik heb veel steunberichten gekregen, maar laat ons proberen om nu de bladzijde om te draaien.”

Hij herinnert zich niet echt wat er precies gebeurd is. “Het is schrikwekkend om van een moment in je leven totaal niets te herinneren. We gaan proberen om het zo snel mogelijk te vergeten en om op de fiets te kruipen.”

Pleidooi voor betere fietspaden

Vooral aan zijn handen heeft hij serieuze schaafwonden, maar Bakelants rijdt niet zo graag met handschoenen aan. “Het stuur vastpakken met handschoenen is onaangenaam, vind ik. Ik koerste zelfs liever zonder handschoenen, om die voeling te hebben.”



Bakelants deed nog eens een oproep om de infrastructuur in ons land op te schalen. “Er zijn veel opritten en de lintbebouwing helpt niet. De fietspaden zijn niet altijd in goede staat. Het gevaar kan overal zitten”, besluit hij.