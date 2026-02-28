De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

Mathieu van der Poel heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Nederlander pakte uit met een solo van om en bij de 18 kilometer.

Mathieu van der Poel wint Omloop

De koers is eindelijk van start gegaan. Het openingsweekend werd vandaag op gang getrokken met de Omloop Het Nieuwsblad. De wedstrijd kende tal van valpartijen, maar ook één zekerheid: Mathieu van der Poel.

De Nederlander hield zich gedeisd tot de Muur van Geraardsbergen. Daar vertrok hij als een vliegende Hollander en de rest zag hem enkel nog na de finishlijn terug.

Van der Poel rondde een solo van om en bij de 18 kilometer heel mooi af. Zo pakt hij, met nog geen enkele koers in de benen, meteen zijn eerste overwinning van het prille seizoen.

Op de achtervolgers was het nog eventjes wachten na de aankomst van Van der Poel. De tweede plaats, op een achterstand van 21 seconden, was voor Tim Van Dijke. De laatste podiumplaats was weggelegd voor Florian Vermeersch.

Ook Kuurne-Brussel-Kuurne?

Zondag staat ook nog Kuurne-Brussel-Kuurne op de agenda. Van der Poel staat voorlopig op de reservelijst. Vanavond zou Alpecin-Premier Tech bekendmaken of de Nederlander aan de start komt.