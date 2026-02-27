Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het afhaken van Wout van Aert voor de Omloop ging rond als een vuurtje. Voor Flanders Classics en Tomas Van Den Spiegel is het wel een tegenvaller.

De CEO van de organisator van de Omloop reageert bij Sporza op de afzegging van Van Aert. "In de eerste plaats is het heel erg voor Wout zelf natuurlijk. Ik denk dat hij zelf heel erg uitkijkt naar deze wedstrijd. Hij heeft deze wedstrijd vier jaar geleden gewonnen, als ik mij niet vergis." Inderdaad: Van Den Spiegel vergist zich hierover niet.

Van Aert soleerde in 2022 naar winst. Colbrelli en Van Avermaet waren de snelsten van de achtervolgende groep en mochten mee op het podium. Ook daarna zette Van Aert de Omloop een paar keer op zijn programma. "Vorig jaar was hij erbij. De presentatie van Wout van Aert hier in 't Kuipke is toch altijd een van de hoogtepunten van zaterdagochtend."

Van Aert komende weken in topvorm?

Het is een moment dat de decibels in de lucht jaagt en dat zal nu niet plaatsvinden. Niets aan te doen, oordeelt Van Den Spiegel. "We organiseren een wedstrijd en proberen die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Je kunt je niet wapenen tegen ziekte van renners. Ziekte is vaak een teken van hoogvorm. Laten we hopen dat dit betekent dat Wout de komende weken in topvorm zal zijn."

't Kuipke in Gent zal sowieso vollopen voor de voorstelling van alle renners en ploegen voor de eerste Vlaamse wegkoers. "Wout heeft wel wat fans, dat heeft wel wat impact. Tegelijkertijd denk ik dat de wedstrijd op zichzelf goed genoeg is. We hebben het sterkste deelnemersveld in jaren. We maken ons geen zorgen: het wordt een mooie dag."

Voldoende enthousiasme voor de Omloop

Lees ook... Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht
Het zal duren tot de Ronde van Vlaanderen of andere voorbereidingskoersen eer we Van Aert in Vlaanderen terug aan het werk zien. Dat mag de pret niet drukken, want de Omloop zorgt toch altijd voor een enorm enthousiasme.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Wout Van Aert

Meer nieuws

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

14:00
Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

10:00
"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

13:30
Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

13:00
Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

12:00
Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

12:30
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

09:00
Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

11:00
Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

18:00
Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

07:00
'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

08:00
"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

08:30
Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

07:30
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

26/02
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

18:30
Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

21:30
Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

20:30
Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

20:00
📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

16:30
"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

16:00
Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

19:00
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

26/02
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

26/02
Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

17:00
Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

26/02
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

26/02
Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

26/02
Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

26/02
Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

26/02
David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

26/02
Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

26/02
🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

26/02
"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

26/02
Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

26/02
Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

25/02
"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

25/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Jasper Philipsen Lotte Kopecky Axel Merckx Tiesj Benoot Jasper Stuyven Tim Declercq Jose De Cauwer Tom Boonen Dirk De Wolf Yves Lampaert Mads Pedersen Bobbie Traksel Tim Merlier Urska Zigart Sven Vanthourenhout Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved