Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

Het afhaken van Wout van Aert voor de Omloop ging rond als een vuurtje. Voor Flanders Classics en Tomas Van Den Spiegel is het wel een tegenvaller.

De CEO van de organisator van de Omloop reageert bij Sporza op de afzegging van Van Aert. "In de eerste plaats is het heel erg voor Wout zelf natuurlijk. Ik denk dat hij zelf heel erg uitkijkt naar deze wedstrijd. Hij heeft deze wedstrijd vier jaar geleden gewonnen, als ik mij niet vergis." Inderdaad: Van Den Spiegel vergist zich hierover niet.

Van Aert soleerde in 2022 naar winst. Colbrelli en Van Avermaet waren de snelsten van de achtervolgende groep en mochten mee op het podium. Ook daarna zette Van Aert de Omloop een paar keer op zijn programma. "Vorig jaar was hij erbij. De presentatie van Wout van Aert hier in 't Kuipke is toch altijd een van de hoogtepunten van zaterdagochtend."

Van Aert komende weken in topvorm?

Het is een moment dat de decibels in de lucht jaagt en dat zal nu niet plaatsvinden. Niets aan te doen, oordeelt Van Den Spiegel. "We organiseren een wedstrijd en proberen die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Je kunt je niet wapenen tegen ziekte van renners. Ziekte is vaak een teken van hoogvorm. Laten we hopen dat dit betekent dat Wout de komende weken in topvorm zal zijn."

't Kuipke in Gent zal sowieso vollopen voor de voorstelling van alle renners en ploegen voor de eerste Vlaamse wegkoers. "Wout heeft wel wat fans, dat heeft wel wat impact. Tegelijkertijd denk ik dat de wedstrijd op zichzelf goed genoeg is. We hebben het sterkste deelnemersveld in jaren. We maken ons geen zorgen: het wordt een mooie dag."

Voldoende enthousiasme voor de Omloop

Het zal duren tot de Ronde van Vlaanderen of andere voorbereidingskoersen eer we Van Aert in Vlaanderen terug aan het werk zien. Dat mag de pret niet drukken, want de Omloop zorgt toch altijd voor een enorm enthousiasme.