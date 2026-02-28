Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"
Foto: © photonews

Het nieuwe wielerseizoen wordt vandaag op gang getrokken met de Omloop. Het is de komende weken en maanden uitkijken naar wat Soudal Quick-Step en Visma Lease a Bike kunnen brengen.

Transfers van Soudal Quick-Step

Na het vertrek van Remco Evenepoel was het uitkijken hoe Soudal Quick-Step zich zou profileren richting de nabije toekomst. CEO Jurgen Foré deed enkele transfers om ook op korte termijn mee te scoren.

Patrick Lefevere kreeg van eigenaar Zdenek Bakala wat hij vond van de transfers. “Ik heb me ten behoeve van Jurgen op de vlakte gehouden: ‘Na Roubaix zullen we zien of de ploeg écht opnieuw zijn klassieke roots heeft gevonden.’”, schrijft hij in Het Nieuwsblad.

Betekent dit dat Lefevere weinig vertrouwen heeft in de transfers? “Neen. Laurenz Rex vind ik zelfs een hele goeie. Jasper Stuyven en Dylan van Baarle in principe ook, maar zij zijn niet meer van de jongsten.”

Dezelfde problemen als Visma Lease a Bike

Lefevere doet vooral een opvallende vaststelling. “Na alle artikels die ik deze week heb gelezen en alle koers die op mijn nieuwe big screen heb gezien valt mij vooral op hoezeer Visma en Soudal Quick-Step in hetzelfde schuitje zitten.”

Beide ploegen kregen met ziekte af te rekenen. “Zij missen in de Omloop Wout van Aert, wij Jasper Stuyven. Zij hebben toptalent Matthew Brennan achter de hand, wij Paul Magnier.”

Maar Lefevere dropt vooral een bommetje over de sponsoring. “Zij zoeken een nieuwe hoofdsponsor, wij in principe ook. Het contract van Quick-Step loopt af na 2027. Ik spreek niet voor mijn beurt, maar in het huidige bouwklimaat wordt dat heel moeilijk”, besluit hij.

