Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

Mathieu van der Poel start vandaag in de Omloop Het Nieuwsblad. Maar moet hij de volle honderd procent zijn om deze koers meteen ook te winnen?

Wint Van der Poel aan 85 of 90 procent?

Niemand die eraan twijfelt dat Mathieu van der Poel de topfavoriet is om de Omloop Het Nieuwsblad vandaag op zijn naam te schrijven. Al kan je daaraan twijfelen, zo vroeg op het seizoen.

Oliver Naesen is overtuigd dat de Nederlander zal zegevieren, zeker als je ziet met welke conditie hij door het crossseizoen ging. “Zelfs aan 85 of 90 procent kan hij winnen”, zegt Naesen in Het Nieuwsblad.

Philippe Gilbert is daar minder zeker van en heeft daar ook een goede reden voor. “De andere renners hebben allemaal al koersdagen in de benen, wat in het voorjaar toch veel verschil maakt”, oordeelt hij.

Geen competitie nodig

Al heb je met Van der Poel nog altijd met een absolute topper te maken. Die zal normaal niet aan de start verschijnen als hij er niet klaar voor zou zijn. De Nederlander blaakt wellicht van vertrouwen.

Lees ook... "Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel›

“Langs de andere kant is Van der Poel iemand die geen competitie nodig heeft om goed te zijn. En de afstand – 200 kilometer – speelt ook in zijn voordeel. Laat ons zeggen dat de Omloop Nieuwsblad de ideale koers is om te beginnen”, besluit Gilbert.