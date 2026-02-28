Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

Geen Wout van Aert tijdens het openingsweekend. Hij moest ziek forfait geven, maar volgens Oliver Naesen betekent dat helemaal niks.

Wout van Aert is ziek

Het was een donderslag bij heldere hemel. Wout van Aert moest forfait geven voor de Omloop Het Nieuwsblad. Onze landgenoot heeft de griep en geeft forfait voor het openingsweekend.

Visma Lease a Bike noemde het meteen geen ramp, want Van Aert heeft met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix grotere doelen later dit voorjaar en er is nog tijd genoeg om te recupereren.

Maar stilzitten en niet kunnen koersen is voor een topsporter heel vervelend. Iedereen zit nu ook in winnaarsmodus om een zege te pakken en Van Aert moet vanuit zijn zetel toekijken.

“Het is opnieuw een klopke voor Wout, iets wat we hem zeker niet toewensen”, vertelt Oliver Naesen aan Het Nieuwsblad. “Maar als het hem kan helpen het een plaats te geven: de resultaten van het openingsweekend kan je nooit doortrekken naar de Heilige Week.”

Tom Boonen

Naesen noemt zelfs een groot voorbeeld uit de Belgische wielergeschiedenis. “Kijk maar naar Boonen destijds: nooit de Omloop Nieuwsblad gewonnen en al de rest duizend en één keer”, besluit hij.