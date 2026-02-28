Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

Demi Vollering heeft het niet op een te drukke kalender. Die zorgt immers voor vervlakking van de vorm, zo laat de Nederlandse weten.

Drukke agenda voor Vollering

De hoofddoelen van Demi Vollering voor dit seizoen zijn de Giro Women (30 mei-7 juni) en de Tour de France Femmes (1-9 augustus). “Dat kan omdat er nu meer tijd tussen beide grote rondes ligt”, klinkt het bij Sporza.

De Tour de France blijft hoe dan ook haar grootste doel en daarvoor wil ze absoluut een stage inlassen. Door de nieuwe data voor de Ronde van Frankrijk heeft ze haar kalender wat moeten aanpassen.

Want ook bij het vrouwenwielrennen wordt de kalender alsmaar voller en drukker. En dat hoeft niet voor Vollering. “Als het te intens wordt, wordt het ook voor de fans te veel om te volgen.”

Niveau naar beneden

Want te veel zorgt voor minder niveau, klinkt het. “Dan wordt het minder aantrekkelijk, hollen wij van de ene koers naar de andere en zal onze vorm sowieso afbrokkelen. Dat haalt het niveau naar beneden.”



De Nederlandse start in de Omloop, met de bedoeling de bloemen te pakken. “Die koers is nooit een doel geweest, maar vorige week dacht ik er nog over na. Het zou fijn zijn om te winnen, maar gebeurt het nu niet, dan ooit wel”, besluit ze.