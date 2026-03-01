Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

Lorenz Lomme
Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"
Foto: © photonews

Florian Vermeersch reed een beresterke Omloop Het Nieuwsblad, maar moest tevreden zijn met de derde plaats. Onze landgenoot deed achteraf zijn koersverhaal en had lof voor winnaar Mathieu van der Poel.

Vermeersch mocht sprinten voor de tweede plaats, maar moest die aan Tim van Dijke laten. De koers werd daarvoor getekend door valpartijen, waardoor een goede positionering ook deze keer van cruciaal belang was.

"Ik heb gezegd dat ik niet meer uit de eerste 20 wilde geraken, want de koers win je vooraan", vertelt Vermeersch bij Sporza. "Op de Molenberg wilde ik sowieso als eerste opdraaien en boven zouden we de schade opmeten."

Vermeersch twijfelde geen moment

"Ik schrok even toen Mathieu en ik met z'n tweeën weg waren, maar ik heb geen moment getwijfeld", voegt hij toe. "Je krijgt niet veel kansen en die moet je grijpen. Natuurlijk dacht ik aan winnen, maar ik wilde vooral zonder spijt koersen. Dat heb ik gedaan. Het is geen schande dat Mathieu dan de sterkste is."

Een valpartij op de Molenberg bracht Van der Poel bijna ten val. "Ik heb net de beelden gezien", vertelt Vermeersch daarover. "Typisch Mathieu. Zelf zou ik het niet gekund hebben." De Muur was er uiteindelijk te veel aan voor de renner van UAE. "Ik wilde naar mijn binnenblad, maar mijn ketting zat even geblokkeerd. De krampen speelden op en ik kon het gat niet meer dichten."

Lees ook... 🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne
Vermeersch kan hoe dan ook terugkijken op een ijzersterk begin van het voorjaar. Hij verschijnt zondag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne en trekt daarna naar Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Brugge.

