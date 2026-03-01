Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

Paul Magnier werd voor de Omloop naar voren geschoven als een van de topfavorieten, maar ook de Fransman deelde in de brokken van de vele partijen. Tom Steels kaart na over de incidentrijke koers van zijn poulain.

De 21-jarige Magnier kende pech op de top van de Eikenberg, op 60 kilometer van de streep. Hij verloor daardoor kostbare tijd op een belangrijk punt in de koers, zag ook ploegleider Tom Steels.

Magnier beleefde een rotmoment

"Op een van de slechtste momenten van de hele koers", vertelt Steels bij Het Laatste Nieuws. "Omdat de koers op dat moment volledig aan het losbarsten was. De beklimmingen volgden elkaar snel op, er was de stormloop naar de Molenberg..." Magnier wilde niet verder rijden op een fiets van de neutrale wagen en wachtte op de ploegwagen. Maar dat kostte veel tijd.

"Op dat moment hadden we net Casper Pedersen een nieuwe fiets gegeven, die was lekgereden voor de Eikenberg. Daardoor zaten we iets verder met de auto. En toen hoorden we dat Paul stil stond... Een rotmoment, natuurlijk. Maar dat is pech, zoiets kan je niet voorspellen." José De Cauwer zei tijdens de uitzending van Sporza dat Magnier verder had moeten gaan op een fiets van een ploegmaat.

"Ik begrijp dat hij dat zegt", zegt Steels daaover. "We hebben dat ook besproken. Maar goed, dan moet je verder op een fiets waarvan het zadel een centimeter hoger of lager staat en dat gaat ook niet. Dan zit je te knoeien, moet je nog eens wisselen, offer je ook een ploegmaat op... Als je nog dieper in de finale zit, kan je dat misschien riskeren. Tja... Het is een moeilijke."



Magnier krijgt vandaag al een nieuwe kans in Kuurne-Brussel-Kuurne. De renner van Soudal Quick-Step kan ondanks zijn elfde plek hoe dan ook nog altijd terugkijken op een geslaagde start van 2026. Hij won twee ritten in de Ronde van de Algarve en pakte er ook de puntentrui.