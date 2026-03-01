Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

Tim Wellens voelt zich bijzonder goed bij UAE Team Emirates-XRG. Al kreeg hij dit jaar voor het eerst ook af rekenen met negatieve reacties.

Beschuldigingen van dopinggebruik bij UAE

De ploeg van Tadej Pogacar domineerde vorig jaar het wielrennen, met net geen 100 overwinningen. Ondertussen staat de teller opnieuw al op 13 stuks en dan is de Sloveen zelf nog niet in actie gekomen.

“Ik kan begrijpen dat onze dominantie bij sommigen begint te wringen”, zegt Tim Wellens aan Het Nieuwsblad. “Moest ik in een concurrerende ploeg zitten, dan zou ik het ook niet aangenaam vinden.”

Onze landgenoot werd dit jaar voor het eerst geconfronteerd met beschuldigingen over mogelijk dopinggebruik bij zijn team. “Na mijn zege in Jaén heb ik voor het eerst veel reacties gekregen over doping, dat het niet normaal was hoe vaak wij wonnen, dat er personen aan de ploeg verbonden waren met een bepaald verleden.”

Voedingssupplementen

Het stoort Wellens totaal niet. “Ik zie het eerder als een compliment. Ik lees ook wel de insinuaties als zou ik mijn puffer gebruiken, maar ik weet dat het niet waar is. Ik heb mij altijd uitgesproken tegen het gebruik, het zou tamelijk hypocriet zijn van mij om dan toch mijn puffer te gebruiken.”



Die commentaren over mogelijk dopinggebruik raken hem niet echt. “Al was ik na mijn zege in Jaén wel even van plan om mijn dopingformulier online te zwieren. Vitamine B12, vitamine D en foliumzuur, meer stond er niet op. Drie gewone voedingssupplementen”, besluit hij.