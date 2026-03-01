Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Wellens voelt zich bijzonder goed bij UAE Team Emirates-XRG. Al kreeg hij dit jaar voor het eerst ook af rekenen met negatieve reacties.

Beschuldigingen van dopinggebruik bij UAE

De ploeg van Tadej Pogacar domineerde vorig jaar het wielrennen, met net geen 100 overwinningen. Ondertussen staat de teller opnieuw al op 13 stuks en dan is de Sloveen zelf nog niet in actie gekomen.

“Ik kan begrijpen dat onze dominantie bij sommigen begint te wringen”, zegt Tim Wellens aan Het Nieuwsblad. “Moest ik in een concurrerende ploeg zitten, dan zou ik het ook niet aangenaam vinden.”

Onze landgenoot werd dit jaar voor het eerst geconfronteerd met beschuldigingen over mogelijk dopinggebruik bij zijn team. “Na mijn zege in Jaén heb ik voor het eerst veel reacties gekregen over doping, dat het niet normaal was hoe vaak wij wonnen, dat er personen aan de ploeg verbonden waren met een bepaald verleden.”

Voedingssupplementen

Het stoort Wellens totaal niet. “Ik zie het eerder als een compliment. Ik lees ook wel de insinuaties als zou ik mijn puffer gebruiken, maar ik weet dat het niet waar is. Ik heb mij altijd uitgesproken tegen het gebruik, het zou tamelijk hypocriet zijn van mij om dan toch mijn puffer te gebruiken.”


Die commentaren over mogelijk dopinggebruik raken hem niet echt. “Al was ik na mijn zege in Jaén wel even van plan om mijn dopingformulier online te zwieren. Vitamine B12, vitamine D en foliumzuur, meer stond er niet op. Drie gewone voedingssupplementen”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
Jaen Paraiso Interior
Tim Wellens

Meer nieuws

Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

21:30
🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

21:15
Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel" Interview

Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel"

20:15
Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

20:30
Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

20:00
Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

19:00
📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

18:30
Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel Interview

Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel

17:53
Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

18:00
🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

17:00
De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

16:12
Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

16:00
Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

15:00
"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

10:00
Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

14:00
Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

13:30
Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

13:00
Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer Interview

Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer

12:45
Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop

Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop

12:30
Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

11:45
Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

12:00
Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

11:00
"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

09:00
"Hij mag die dag niet buiten": Vrouw van renner grijpt in volgens De Cauwer

"Hij mag die dag niet buiten": Vrouw van renner grijpt in volgens De Cauwer

08:30
"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

08:00
Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

07:30
Oud-ploegleider trekt aan de alarmbel over Evenepoel: "Niet normaal"

Oud-ploegleider trekt aan de alarmbel over Evenepoel: "Niet normaal"

28/02
Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

27/02
Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

27/02
Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

27/02
Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling

Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling

27/02
De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

27/02
Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

27/02
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

27/02
Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

27/02
Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

27/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Oliver Naesen Jan Bakelants Jose De Cauwer Christophe Laporte Florian Vermeersch Tim Wellens Patrick Lefevere Jasper Philipsen Cyrille Guimard Ine Beyen Yves Lampaert Laurenz Rex Johan Museeuw Jasper Stuyven Tim Van Dijke Dylan Van Baarle Grischa Niermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved