Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

De Omloop Het Nieuwsblad 2026 was er een met heel wat incidenten. Een pak renners kwam ten val, waaronder ook deze jonge Belg. En de gevolgen zijn groot.

Arnaud De Lie had het achteraf over "de gevaarlijkste Omloop van mijn leven". Dat zal ook Stefan Küng kunnen beamen. De Zwitser kwam zwaar ten val en brak zijn linkerdijbeen. Ook Vlad Van Mechelen kwam niet ongeschonden uit de strijd.

De 21-jarige Belg van Bahrain-Victorious werd aan de voet van de Wolvenberg gevloerd door een andere renner. Onze landgenoot smakte tegen de grond en kon niet meer verder. Vader Francis Van Mechelen gaf meer uitleg bij Sporza.

Gebroken sleutelbeen komt hard aan

"Goeie benen, maar plots sloeg het noodlot toe. Bij een rembeweging in het peloton rijdt een renner volop langs achteren in op Vlad", vertelde hij. "Hij wordt over zijn fiets gekatapulteerd en komt op zijn schouder terecht."

"Zoveel uren en kilometers voorbereiding en dan dit. Dat komt binnen!", voegt hij toe. Volgens de genoemde bron brak Van Mechelen zijn sleutelbeen en zal hij vandaag al een ingreep ondergaan in Herentals.



Van Mechelen ziet zijn seizoensbegin in het water vallen. Bahrain-Victorious verliest zo een belangrijke pion in steun van de kopmannen van de ploeg, waaronder Matej Mohoric. Die zal op even op andere collega's moeten rekenen.