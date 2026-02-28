Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel viel in de bergetappes in de UAE Tour door de mand. Maar volgens Jan Bakelants moeten we daar niet zwaar aan tillen.

Evenepoel faalt in de UAE Tour

Remco Evenepoel pakte uit in de UAE Tour met een stevige tijdrit, maar zijn droom om de rittenkoers te winnen kwam niet uit doordat hij in de bergetappes niet kon volgen.

Daar kwam meteen ook de nodige kritiek op. “Ik vond de UAE Tour van Remco Evenepoel niet representatief”, vertelt Jan Bakelants aan Het Laatste Nieuws.

Volgens hem moeten we kijken, in voorbereiding op de Tour de France, wat Evenepoel kan laten zien in Luik-Bastenaken-Luik. “Het is toch meer hoe er in de Tour wordt gekoerst: een lange, slopende wedstrijd.”

Kijken naar Luik-Bastenaken-Luik

Bakelants schetst zelfs waarmee we moeten tevreden zijn. “Het zou hoopgevend zijn als hij daar op z’n minst al zou kunnen sprinten tegen Pogacar voor de overwinning. Als dat niet het geval is, moeten we daar al concluderen dat de kloof allicht nog niet verkleind is.”

Het is nog wachten tot een groot duel tussen Evenepoel en Pogacar. “Zoals we dat vorig jaar in Milaan-Sanremo zagen tussen Pogacar en Van der Poel. Ofwel was Remco supergoed maar lag Pogacar in de lappenmand, ofwel was Remco niet goed en was Pogacar oppermachtig.”