Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

De Omloop Het Nieuwsblad is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. Arnaud De Lie werd vooraf getipt als een van de favorieten, maar kon niet meedoen om de zege. Dit is wat hij er achteraf zelf over te zeggen had.

De Lie won nog niet dit seizoen, maar had zijn zinnen gezet op de Omloop Het Nieuwsblad. Hij liet volgens zijn team dit seizoen al uitstekende waarden noteren, maar kon die kracht niet voluit tonen in de openingsklassieker. Onze landgenoot deed zijn verhaal voor de micro van Sporza.

Pech slaat De Lie uit koers

"Dit was de gevaarlijkste Omloop van mijn leven", wond hij er geen doekjes om. "Er was, zeker met deze wind, enorm veel nervositeit in het peloton." Eén moment zou cruciaal blijken in de koers van De Lie.



"Het was initieel eigenlijk een perfecte dag voor mij", zegt hij. "Oké, het was onmogelijk om Mathieu te volgen op de Molenberg, maar daarna was ik mee met de besten." Maar daar zou hij niet blijven zitten.

"Alleen: op 5 kilometer van de Muur viel er iemand naast mij en brak ik mijn wiel. Dat was meteen einde verhaal." De Lie bolde uiteindelijk als 62ste over de streep op bijna vier minuten van de winnaar. Dat is niet wat ze bij Lotto Intermarché voor ogen hadden.

Mathieu van der Poel zal niet aan de start komen in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar De Lie wel. Hij kan misschien profiteren van de afwezigheid van de Nederlander in een koers waarin hij hopelijk gespaard blijft van pech. In de namiddag zullen we meer weten.