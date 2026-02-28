🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

Mathieu van der Poel is een acrobaat op de fiets. Twee keer bleef hij in de Omloop toch overeind op een moment dat een valpartij nabij leek. Hij mocht uitleggen hoe hij er toch in slaagde om recht te blijven en vond het ook logisch dat medevluchter Florian Vermeersch veel verantwoordelijkheid nam.

Op zijn persconferentie in Ninove mocht Van der Poel al snel uitleggen hoe hij op de Molenberg rechtbleef. "Ik heb geen idee. Mijn achtergrond uit het veldrijden zal zeker hebben meegespeeld. Het is soms beter dat je in een fractie van een seconde moet reageren en niet de tijd hebt om na te denken. Je doet gewoon wat je werd aangeleerd . Er zijn er nog anderen die het kunnen, maar het helpt wel om een goede stuurman te zijn."

Voor Rick Pluimers was het allemaal niet zonder risico. "Ik heb alles geprobeerd om zijn hoofd niet te raken. Ik hoop dat ik erin ben geslaagd. Je weet dat zo'n dingen kunnen gebeuren, zeker als de kasseien er nat bij liggen. Hopelijk kan de tandarts het oplossen", lacht Van der Poel over het feit dat Pluimers meerdere tanden heeft verloren.

Het werd zo een memorabele eerste deelname van Van der Poel in de Omloop. "Ik heb genoten, al dacht ik dat de weersomstandigheden iets beter zouden zijn. Door onze goede strategie met de kledij heb ik ook langer kledij kunnen aanhouden. Het is een leuke koers. De Muur en Bosberg zijn hellingen die me goed liggen. Of ik terugkeer? Dat heb ik niet gezegd. Alles ging ook perfect, dat is een goed teken."

Van der Poel verklaart kopbeurten Vermeersch

Het is door omstandigheden dat de Omloop zo vroeg openbrak. Ook na de Molenberg nam Vermeersch nog veelvuldig kopbeurten voor zijn rekening. "Of mij dat verbaast? Neen, niet echt, want hij staat op het podium. Als hij niet meerijdt, heeft hij ook niets. Dit is wat mensen vaak vergeten. Als je niet meerijdt, blijf je ook met lege handen achter. Je krijgt een beloning met een podiumplaats in de Omloop, dat is ook iets waard."



Van der Poel ging met de winst aan de haal, maar volgens de geschiedenisboeken is dat eerder een slecht teken met het oog op zijn hoofddoel. Nog nooit won een renner de Omloop en de Ronde van Vlaanderen in hetzelfde jaar. "Daar heb ik geen enkele keer aan gedacht." Of Van der Poel dit weekend ook Kuurne-Brussel-Kuurne rijdt, zou hij pas in het hotel beslissen.

Update: inmiddels heeft Alpecin-Premier Tech de selectie aangekondigd voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Mathieu van der Poel komt zondag niet aan de start. Dat betekent dat zijn ploeg mikt op succes met Jasper Philipsen of Kaden Groves.