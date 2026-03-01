José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

De Omloop Het Nieuwsblad is achter de rug. Mathieu van der Poel was de niet onverwachte winnaar van de opener van het klassieke voorjaar. José De Cauwer kon tijdens de koers zijn ogen niet geloven op de Muur van Geraarsbergen.

Het was op de Muur dat Van der Poel het verschil maakte met Florian Vermeersch en Tom van Dijke. Bij die passage viel het op dat die laatste wel heel erg veel moeite moest doen om boven te raken. Dat zag ook José de Cauwer.

“Je moet eens kijken wat hij moet doen om boven te komen. Hoe hij zijn fiets naar voren gooit!", zei de ervaren commentator tijdens de live-uitzending van Sporza. "Is dat met die singlespeed? Ja, dat is met de singlespeed. Dat ga je bij Mathieu van der Poel niet zien."

Met een singlespeed moet je meer stoempen

Het was een opvallend moment, dat doet nadenken over de voor- en nadelen van een singlespeed. Bij een singlespeed kiest een renner vooraan voor één kettingblad in plaats van de traditionele twee kettingbladen. Het is lichter, levert minder rolweerstand op en vermijdt schuring tegen het andere kettingblad. Het vermijdt ook schakelproblemen vooraan.

Voormalig wielrenner Bert De Backer ziet bij de bovengenoemde bron echter ook nadelen. "Met een singlespeed heb je achteraan weliswaar nog 12 versnellingen. Dat is best wat, maar toch nog altijd minder dan met 24 (2 keer 12) versnellingen bij een gewone combinatie. Je hebt dus een pak minder opties. Daardoor heb je soms net niet de juiste versnelling te pakken."



"Ofwel trap je net iets te licht en riskeer je om de rol te moeten lossen", legt hij uit. "Ofwel trap je - zoals bij Van Dijke - net iets te groot en moet je meer stoempen. Uit het zadel komen en heel veel kracht zetten is op natte kasseien niet de beste optie. Je bent er vaak beter af met wat meer souplesse. Maar om soepel te trappen, heb je dus exact de juiste versnelling nodig."