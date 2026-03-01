Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

Het klassieke openingsweekend stelde voorlopig niet teleur. Na een heroïsche editie van de Omloop Het Nieuwsblad staat zondag Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Die koers zal doorgaan zonder een topfavoriet, waarop de organisatie al reageerde.

Geen Mathieu van der Poel zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlander won zaterdag voor het eerst in zijn carrière de Omloop, maar laat het tweede luik van het openingsweekened schieten. Hij heeft andere plannen.

"Mathieu van der Poel trekt op stage na zijn winst in de Omloop Nieuwsblad", vertelt Peter Debaveye, de koersdirecteur van Kuurne-Brussel-Kuurne, aan Het Nieuwsblad. Is de koers zo niet onthoofd? Nee, denkt Debaveye.

Twee op een rij voor Philipsen?

"Het is jammer dat we hem niet aan de start krijgen van onze koers, maar het deelnemersveld is voldoende gestoffeerd om er toch weer een spannende wedstrijd van te maken”, vindt hij.

Van der Poel heeft dus andere plannen, wat de kansen van de rest van het peloton uiteraard verhoogt. Jasper Philipsen wordt nog wat meer de vooruitgeschoven man nu van Alpecin-Premier Tech. Onze landgenoot won Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar na een sprint en wil dat maar wat graag overdoen.

Lees ook... Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel ›

Mathieu van der Poel treedt normaal weer in competitie in Tirreno-Adriatico. Daarna richt hij zich normaal gezien op Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic. Daarna volgen In Flanders Fields, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.