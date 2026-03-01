Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

Geen zege voor Lotte Kopecky in de Omloop Het Nieuwsblad. Onze landgenote deed niet mee om de overwinning na een koers waarin ze pech kende. Ze legde achteraf precies uit wat er gebeurd was.

Kopecky raakte betrokken bij een massale valpartij in de aanloop naar de Muur van Geraardsbergen. Onze landgenote ging als bij wonder niet tegen de grond, maar kreeg wel af te rekenen met mechanische problemen.

"Mijn derailleur was geraakt waardoor ik niet meer kon schakelen", vertelde ze aan Sporza. "Daardoor verloor ik het contact met de groep. Ik heb de fiets van Elena Cecchini nog gekregen, maar daar verloor ik de koers. Ik had het meteen door."

Kopecky kon niet meer groter schakelen

"Mijn versnellingsapparaat ging naar de kleine versnelling en ik wilde groter schakelen, maar dat was niet meer mogelijk", zegt ze. "Op dat moment moest je vooraan zitten. Zit je daar niet, dan is het moeilijk om op te schuiven. Laat staan als je een achterstand van een minuut hebt."

"Jammer, want er was een ideaal scenario voor mij met die twee voorop. Maar dat is koers. Het hoort erbij. Mijn gevoel is goed en dat probeer ik mee te nemen", blijft ze positief.



Kopecky legde uiteindelijk beslag op de 39ste plek, op aanzienlijke afstand van winnares Demi Vollering. Onze landgenote zal zich nu focussen op Strade Bianche, een koers die ze in 2022 en 2024 al eens naar haar hand wist te zetten. Volgt een derde triomf in Toscane?