Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

Lorenz Lomme
De Omloop Het Nieuwsblad werd dit jaar getekend door een resem valpartijen. Deze grote naam is een van de grootste slachtoffers en ziet zijn voorjaar al meteen in rook opgaan.

De Omloop Het Nieuwsblad stond dit jaar bol van de incidenten. Valpartijen, lekke banden en natte omstandigheden zorgden voor een koers die op elk moment alle kanten op kon, al kregen we met Mathieu van der Poel wel een voorspelbare winnaar.

Ook Stefan Küng ontsnapte niet aan de valpartijen. De 32-jarige Zwitser smakte tegen de kasseien en moest duidelijk stevig bekomen van die slipper. De valpartij blijft niet zonder gevolgen voor de renner van Tudor Pro Cycling Team. 

Küng moet geopereerd worden

Het Zwitserse team maakte namelijk bekend dat er een ingreep nodig is. "Hij heeft zijn linkerdijbeen gebroken. Gezien de locatie en de ernst is een operatie noodzakelijk", wordt Tudor geciteerd door Sporza.  Küng wordt later overgebracht naar Zwitserland.

Het is een serieuze streep door de rekening voor Tudor en Küng, die verstek zal moeten laten gaan voor een pak belangrijke koersen. Hij maakte dit jaar de overstap van Groupama - FDJ.  Daar was hij aan de slag sinds 2019 na een overstap van BMC.


Küng wordt aanzien als een van de beste tijdrijders van zijn generatie, maar die kwaliteiten zal hij nu even niet kunnen bovenhalen. Het is niet duidelijk wanneer hij opnieuw in competitie zou kunnen treden. We wensen hem alvast een spoedig herstel.

