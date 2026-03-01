Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

Het kon niet anders dan dat de vele crashes in de Omloop hun tol moesten eisen. Bij een topploeg zitten ze met de handen in het haar na een vastgestelde breuk.

De hoogdagen van de INEOS Grenadiers liggen al even achter ons, maar het blijft toch een van de grootste ploegen in het peloton. De Britse formatie zag in de Omloop met Ben Swift een van zijn renners ten val komen vlak voor de Eikenberg. Swift is vooral gekend van zijn twee podiumplaatsen in Milaan-Sanremo, in 2014 en 2016.

Nog voor de finale van de Omloop volledig losbarste, en de valpartijen elkaar bleven opvolgen, was Swift dus al uit koers. Zijn ploeg INEOS heeft nu via X laten weten hoe het met de 38-jarige Swift gesteld is. Niet al te best, zo blijkt. Hij is slachtoffer geworden van een ernstige valpartij, er is wel degelijk een breuk bij de Britse renner vastgesteld.

Bekkenbreuk voor Ben Swift

"Na de valpartij van Ben Swift in de Omloop Het Nieuwsblad, hebben medische onderzoeken bevestigd dat hij zijn bekken gebroken heeft." INEOS vreesde dus al voor een bekkenbreuk en dat vermoeden werd in het ziekenhuis bevestigd. Een logisch gevolg hiervan is dat Swift wel een tijdje buiten strijd zal zijn en zijn programma moet aanpassen.

"Hij staat momenteel onder de zorg van ons medisch team en we wensen hem een vlot en moedig herstel", rondt INEOS zijn boodschap af. Vanaf heden zijn het dus vooral de ploegdokters die hem zullen monitoren en begeleiden in zijn verder herstel. Swift zal zich zijn eerste koers op Europese bodem in 2026 nog lang herinneren.

INEOS-renner moet focussen op herstel



Tot dusver had hij dit jaar alleen in Australië en in de Emiraten gekoerst. Zijn beste uitslag is voorlopig een top 15-notering in de vierde etappe in de UAE Tour. Uiteraard krijgt nu eerst het herstel van Swift de hoogste prioriteit.