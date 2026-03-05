"Daar moet je eerlijk in zijn...": De Lie krijgt de wind van voren na mislukt openingsweekend

"Daar moet je eerlijk in zijn...": De Lie krijgt de wind van voren na mislukt openingsweekend
Foto: © photonews

Arnaud De Lie heeft er opnieuw niet het beste openingsweekend opzitten. De kopman van Lotto-Intermarché werd pas 62ste in de Omloop Nieuwsblad en gaf op in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Mislukt openingsweekend voor De Lie

De voorbije twee seizoenen deed Arnaud De Lie het niet goed in het klassieke voorjaar en moest hij zelfs telkens de pauzeknop indrukken na Gent-Wevelgem. Dit jaar is De Lie dus opnieuw niet goed begonnen aan zijn voorjaar. 

In de Omloop Nieuwsblad werd De Lie pas 62ste, al had hij wel af te rekenen met pech in de finale. In Kuurne-Brussel-Kuurne moest De Lie dan weer lossen uit het peloton in de heuvelzone en gaf hij ook op. 

De Wolf velt hard oordeel over De Lie

Dirk De Wolf is streng voor De Lie. "Als je in Kuurne je ploeg op kop laat rijden en op de volgende helling moet je negentig renners laten rijden van het niveau van Kuurne... Dan zou ik toch vragen beginnen stellen", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Laat hem vijf minuten à bloc rijden en hij staat vervolgens stil. Dan blokkeert hij. Hij heeft geen basisconditie, daar moet je eerlijk in zijn. Hij heeft niet hard genoeg gewerkt in december en januari."


Volgens de ploegleiding van Lotto-Intermarché miste De Lie nog koershardheid doordat hij enkele trainingen heeft gemist door een blessure aan de enkel. Die hardheid moet hij volgende week opdoen in Tirreno-Adriatico. 

Arnaud De Lie

