Met Kopecky was het anders geweest: Beyen maakt Vollering en Niewiadoma met de grond gelijk

Lotte Kopecky kon door materiaalpech haar kansen niet verdedigen in de finale van de Omloop Nieuwsblad. Ine Beyen had de finale dan ook helemaal anders zien verlopen met Kopecky erbij.

Net voor de Muur van Geraardsbergen werd er zwaar gevallen in het peloton in de Omloop Nieuwsblad voor vrouwen. Lotte Kopecky viel niet, maar een renster viel wel tegen haar derailleur waardoor ze niet meer kon schakelen.

Op de Muur reden Vollering en Niewiadoma weg en zij bleven uit de greep van het peloton. Kopecky kwam anderhalve minuut later als 39ste over de streep, Vollering won de sprint met twee van Niewiadoma.

Beyen streng voor Vollering en Niewiadoma

Kopecky is volgens Ine Beyen niets wijzer geworden van de Omloop Nieuwsblad. "Maar als ik zie met welke grinta zij de Muur nog omhoog reed vanuit een verloren positie, dan had ik haar graag zien duelleren met Vollering en Niewiadoma", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

"Twee tactisch weinig beslagen rensters", is Beyen hard voor Vollering en Niewiadoma. Hoe de finale er met Kopecky had uitgezien, dat zullen we nooit weten. Al zei Kopecky wel dat ze over goede benen beschikte.

Wint Kopecky een derde keer de Strade Bianche?



En dat is goed nieuws voor de Strade Bianche van zaterdag. In 2022 en 2024 won Kopecky al eens de Strade Bianche, vorig jaar stond ze niet aan de start. Met een derde zege kan Kopecky opnieuw alleen recordhoudster worden.