"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

De overstap van Remco Evenepoel zorgde binnen Red Bull-BORA-hansgrohe toch voor vragen. Volgens Sven Vanthourenhout heeft Evenepoel zich echter bijzonder goed geïntegreerd.

Twijfels bij transfer van Evenepoel

Red Bull-BORA-hansgrohe trok jaren aan de mouw van Remco Evenepoel en haalde dan toch zijn slag thuis. Evenepoel maakte de overstap, maar nam ook zijn verzorger David Geeroms, mecanicien Dario Kloeck en ploegleider Klaas Lodewyck mee.

Het zorgde voor vraagtekens bij Red Bull-BORA-hansgrohe, want hoe zou Evenepoel zich gedragen? Zou hij een eiland op zich worden binnen de ploeg of zou hij zich toch zo vlot mogelijk proberen te integreren?

Evenepoel integreerde zich goed bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"De realiteit is dat Remco zich meteen enorm heeft opengesteld. Op zijn typische manier. Door in heel veel zaken oprechte interesse te tonen", zegt ploegleider en ex-bondscoach Sven Vanthourenhout bij HLN.

Vaak is Evenepoel de eerste om felicitaties te sturen voor overwinningen van de ploeg, zelfs bij de beloften of junioren. En Evenepoel zoekt ook contact met iedereen in de ploeg, niet alleen de renners.



Ook soigneurs, mecaniciens, fysio’s of ploegleiders krijgen regelmatig een berichtje van Evenepoel. "Daar heeft hij al veel harten mee gestolen", stelt Vanthourenhout. Met enkele zeges nam Evenepoel ook een goede start bij zijn nieuwe ploeg, al was de UAE Tour iets minder.