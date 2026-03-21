"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo
Tom Pidcock maakte het Tadej Pogacar tot op de streep moeilijk, maar moest toch tevreden zijn met de tweede plaats. Al was het misschien wel de laatste keer dat hij tegen de Sloveen moest strijden in Milaan-Sanremo.

Niet Mathieu van der Poel, maar wel Tom Pidcock kon als enige weerstaan aan alle aanvallen van Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. De Brit kon zo sprinten voor de zege, maar kwam vier centimeter tekort. 

Grote teleurstelling bij Pidcock

"Ik ben nu vooral teleurgesteld", zei Pidcock bij Cycling Pro Net"Als je zo dichtbij komt, dan doet dat pijn. Ik heb verloren van de beste wielrenner aller tijden, maar toch blijf ik wel teleurgesteld."

"Ik voelde me geweldig, maar ik kwam wel heel dicht bij de overwinning. Maar ik moet trots zijn, want ik heb het geweldig gedaan in een monument. De manier van aanvallen van Pogacar lag me ook heel goed."

Geen Pogacar meer in Milaan-Sanremo?

Pidcock toonde dat hij in de toekomst ook kan winnen in Milaan-Sanremo, al vreest hij wel dat dat moeilijker zal worden zonder Pogacar. "Het voelde op de Poggio alsof er een motor voor me reed."

Lees ook... Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won
"Dat zal volgend jaar niet meer zo zijn. Tadej zei dat hij niet meer zal terugkomen naar deze koers", onthulde Pidcock nog. Toch een stevige primeur als die ook blijkt te kloppen. 

Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

18:30
🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

16:54
Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

18:00
Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

17:30
Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

16:00
Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

15:00
🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

14:34
"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

14:00
Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

09:30
Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

13:30
Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

13:00
Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

12:30
Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

08:00
Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

12:00
"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

11:00
"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

10:00
Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

09:00
Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

08:30
Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

07:00
Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

21:30
Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

20/03
Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

20:30
Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

20/03
Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

20/03
Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

20/03
Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

20/03
Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

20/03
De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

20/03
Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

20/03
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

20/03
Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

20/03
"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

20/03
Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

20/03
Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

20/03
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

20/03
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

20/03

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
