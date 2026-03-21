"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

Tom Pidcock maakte het Tadej Pogacar tot op de streep moeilijk, maar moest toch tevreden zijn met de tweede plaats. Al was het misschien wel de laatste keer dat hij tegen de Sloveen moest strijden in Milaan-Sanremo.

Niet Mathieu van der Poel, maar wel Tom Pidcock kon als enige weerstaan aan alle aanvallen van Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. De Brit kon zo sprinten voor de zege, maar kwam vier centimeter tekort.

Grote teleurstelling bij Pidcock

"Ik ben nu vooral teleurgesteld", zei Pidcock bij Cycling Pro Net. "Als je zo dichtbij komt, dan doet dat pijn. Ik heb verloren van de beste wielrenner aller tijden, maar toch blijf ik wel teleurgesteld."

"Ik voelde me geweldig, maar ik kwam wel heel dicht bij de overwinning. Maar ik moet trots zijn, want ik heb het geweldig gedaan in een monument. De manier van aanvallen van Pogacar lag me ook heel goed."

Geen Pogacar meer in Milaan-Sanremo?

Pidcock toonde dat hij in de toekomst ook kan winnen in Milaan-Sanremo, al vreest hij wel dat dat moeilijker zal worden zonder Pogacar. "Het voelde op de Poggio alsof er een motor voor me reed."

"Dat zal volgend jaar niet meer zo zijn. Tadej zei dat hij niet meer zal terugkomen naar deze koers", onthulde Pidcock nog. Toch een stevige primeur als die ook blijkt te kloppen.