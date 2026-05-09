📷 Tweede dag op rij: Jonas Vingegaard flirt met diskwalificatie in de Giro

In de Tour of Hellas werd Jan-Willem van Schip afgelopen week uitgesloten door problemen met zijn positie. Jonas Vingegaard deed in de Giro een gelijkaardig manoeuvre, maar ontsnapte aan een sanctie.

Deze week laaide de discussie over de positie van renners op hun positie op de fiets weer op na de diskwalificatie van de Nederlander Jan-Willem van Schip in de Tour of Hellas. De Nederlander reageerde dan ook bijzonder boos.

Vooral omdat heel veel renners een gelijkaardige positie aannemen op de fiets. Als ze hun shifters vasthouden steunen ze met hun onderarmen op hun stuur, wat volgens het UCI-reglement verboden is.

Vingegaard ontsnapt twee keer aan diskwalificatie

Net met die positie pakte Jonas Vingegaard uit in de eerste én de tweede etappe van de Giro. In een wedstrijd in de WorldTour kan daar een gele kaart voor worden gegeven, maar die kreeg Vingegaard niet na de eerste etappe.

Wellicht zal die straf ook niet volgen na de tweede etappe, die wel belangrijk wordt voor Vingegaard. Op zo'n 10 kilometer van de streep ligt een beklimming van 3,9 km aan gemiddeld 6,6% met een piek tot 14%.

Moeilijke tweede etappe in de Giro

"Je moet absoluut voorin zitten vandaag. Je moet er klaar voor zijn, want er zal een groot gevecht zijn. Het is een zware klim op het einde", zei Vingegaard vooraf bij Cycling Pro Net.



Visma-Lease a Bike gaf na de eerste etappe al aan dat ze hun zinnen niet hebben gezet op de ritzege. "Het kan een kopgroep zijn die standhoudt, maar het kan ook een sprint worden van een uitgedund peloton, of iemand die probeert aan te vallen op de voorlaatste klim."