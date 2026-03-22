Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

Morgen begint de Ronde van Catalonië. Dat is een traditioneel sterk bezette koers, met dit jaar ook Jonas Vingegaard aan de start. De Deen blikt vooruit en praat over de concurrentie.

Vingegaard wil in Catalonië aan zijn vorm werken voor de Giro. De Deen zal voor het eerst de dubbel Giro-Tour afwerken dit jaar, maar wil eerst schitteren in Spanje.

Geen Pogacar in Catalonië

De concurrentie zal echter niet van de poes zijn. "Als ik naar de startlijst kijk, zijn er veel sterke tegenstanders", zegt Vingegaard bij Het Laatste Nieuws. "Joao Almeida bij UAE, Martinez, Skjelmose, Landa en ook de mannen van RedBull-Bora-Hansgrohe."

"Zij hebben zowel Florian Lipowitz als Remco Evenepoel die ze kunnen uitspelen. Maar ik zie niet per se één renner die eruit springt als de belangrijkste tegenstander deze week."

Eén belangrijke naam zal afwezig zijn. "Ik weet natuurlijk ook wel dat Tadej Pogacar hier niet is. Maar mocht hij hier wel zijn, zou dat voor mij geen verschil uitmaken. Ik focus alleen op mezelf en wil altijd winnen. Of Tadej er is of niet", klinkt het vol vertrouwen.



Vingegaard kan alvast met vertrouwen afzakken naar Catalonië na zijn eindzege in Parijs-Nice. Hij won er twee ritten en kaapte er alle klassementen weg.