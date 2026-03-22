Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

Morgen begint de Ronde van Catalonië. Dat is een traditioneel sterk bezette koers, met dit jaar ook Jonas Vingegaard aan de start. De Deen blikt vooruit en praat over de concurrentie.

Vingegaard wil in Catalonië aan zijn vorm werken voor de Giro. De Deen zal voor het eerst de dubbel Giro-Tour afwerken dit jaar, maar wil eerst schitteren in Spanje.

Geen Pogacar in Catalonië

De concurrentie zal echter niet van de poes zijn. "Als ik naar de startlijst kijk, zijn er veel sterke tegenstanders", zegt Vingegaard bij Het Laatste Nieuws. "Joao Almeida bij UAE, Martinez, Skjelmose, Landa en ook de mannen van RedBull-Bora-Hansgrohe."

"Zij hebben zowel Florian Lipowitz als Remco Evenepoel die ze kunnen uitspelen. Maar ik zie niet per se één renner die eruit springt als de belangrijkste tegenstander deze week."

Eén belangrijke naam zal afwezig zijn. "Ik weet natuurlijk ook wel dat Tadej Pogacar hier niet is. Maar mocht hij hier wel zijn, zou dat voor mij geen verschil uitmaken. Ik focus alleen op mezelf en wil altijd winnen. Of Tadej er is of niet", klinkt het vol vertrouwen.


Vingegaard kan alvast met vertrouwen afzakken naar Catalonië na zijn eindzege in Parijs-Nice. Hij won er twee ritten en kaapte er alle klassementen weg.

Meer nieuws

Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

19:00
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

18:00
Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

17:00
UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

16:00
Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

16:30
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

15:00
Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

14:00
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

13:30
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

12:30
Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

13:00
"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

12:00
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

11:00
Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

10:00
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

09:00
Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

08:30
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

08:00
Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

07:30
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

07:00
Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

21:30
Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

20:30
"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

19:30
Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

21/03
Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

21/03
Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

21/03
🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

21/03
Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

21/03
Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

21/03
🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

21/03
"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

21/03
Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

21/03
Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

21/03
Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

21/03
Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

21/03
"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

21/03
"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

21/03
Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

21/03

