Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel treedt morgen opnieuw in competitie. Onze landgenoot start aan de Ronde van Catalonië. Dit zijn de ambities.

Evenepoel kwam voor het laatst in actie in de UAE Tour. Hij won er de tijdrit, maar moest bergop zijn meerdere erkennen. Na een hoogtestage wil hij op de afspraak zijn in Catalonië. Maar wat zijn de ambities?

Evenepoel wil eerst focussen op ritzeges

"Ik hoop een rit te winnen en het maximale eruit te halen", klinkt het voor de micro van VTM Nieuws, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik heb de koersen van afgelopen weken gezien en Jonas oogt heel sterk. Ook hier zal hij sterk aan de start staan."

"Bij mij is dat nog een beetje een vraagteken", zegt Evenepoel. "Het is de bedoeling om zo kort mogelijk te blijven bij hem in het klassement en zoveel mogelijk etappes te winnen."

"Het klassement is altijd het moeilijkste, zeker in een koers als dit. Het is eerst focussen op etappes. Als je er veel wint, zal je uiteraard ook wel hoog in het klassement eindigen."

Na de Ronde van Catalonië snijdt Evenepoel de Ardennenklassiekers aan. Daarna is het tijd voor de Ronde van Frankrijk, een van dé doelen van het seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Volta a Catalunya
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Tim Merlier Remco Evenepoel Lotte Kopecky Victor Campenaerts Mads Pedersen Thomas Pidcock Patrick Lefevere Jonas Vingegaard Rasmussen Eddy Merckx Mike Teunissen Mauro Gianetti Thijs Zonneveld Axel Merckx Jasper Philipsen Jose De Cauwer Eric Leman

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved