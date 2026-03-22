Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

Remco Evenepoel treedt morgen opnieuw in competitie. Onze landgenoot start aan de Ronde van Catalonië. Dit zijn de ambities.

Evenepoel kwam voor het laatst in actie in de UAE Tour. Hij won er de tijdrit, maar moest bergop zijn meerdere erkennen. Na een hoogtestage wil hij op de afspraak zijn in Catalonië. Maar wat zijn de ambities?

Evenepoel wil eerst focussen op ritzeges

"Ik hoop een rit te winnen en het maximale eruit te halen", klinkt het voor de micro van VTM Nieuws, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik heb de koersen van afgelopen weken gezien en Jonas oogt heel sterk. Ook hier zal hij sterk aan de start staan."

"Bij mij is dat nog een beetje een vraagteken", zegt Evenepoel. "Het is de bedoeling om zo kort mogelijk te blijven bij hem in het klassement en zoveel mogelijk etappes te winnen."

"Het klassement is altijd het moeilijkste, zeker in een koers als dit. Het is eerst focussen op etappes. Als je er veel wint, zal je uiteraard ook wel hoog in het klassement eindigen."

Na de Ronde van Catalonië snijdt Evenepoel de Ardennenklassiekers aan. Daarna is het tijd voor de Ronde van Frankrijk, een van dé doelen van het seizoen.