Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

Ook Sarah De Bie heeft het horen passeren dat er kritiek was op het killerinstinct van Wout van Aert de afgelopen weken. Zij hoopt vooral dat het geluk haar man eens goedgezind is , vooral in Parijs-Roubaix.

Bij VTM NIEUWS getuigde Sarah De Bie over de manier waarop zij Milaan-Sanremo beleefd heeft. "Sinds de val was ik zenuwachtig, omdat je niet goed kon zien of hij terug aansloot of niet." Desondanks was het niet zo hectisch om de koers te volgen als anders. "Omdat ik de kinderen niet bij heb, was het toch redelijk rustig", lacht Sarah.

Hoe bekijkt zij nu die derde plaats die haar man behaalde in Sanremo? "Ik denk dat dit gewoon een bevestiging is van zijn vorm. In de koersen van afgelopen weken was het gewenste resultaat er misschien niet. Ik vermoed dat zo'n derde plaats dan wel extra deugd doet." Die podiumplaats mag dus echt wel als opsteker beschouwd worden.

Sarah overtuigd van mentale sterkte bij Wout

Voor Van Aert blijft het telkens omgaan met enorm veel druk: dat is een constante in aanloop naar de klassiekers. "Dat is niet fijn, maar hij heeft wel al bewezen dat hij sterk in zijn schoenen staat en sterk in zijn hoofd is. Het maakt het niet makkelijker, maar het maakt wel dat hij terug derde kan worden", is Sarah ervan overtuigd.

Onlangs was er onder andere kritiek op het killerinstinct van Wout. "Wij praten daar niet over. Als ik eerlijk ben, lees ik daarom ook geen media. Je moet iets niet groter maken als het absoluut niet klopt", staat Sarah op haar strepen. Net zoals veel wielerliefhebbers denkt Sarah dat Parijs-Roubaix nog altijd de koers is die Wout het best ligt.

Sarah altijd blij als Wout heelhuids de finish haalt

"Ik hoop dat hij een keertje Parijs-Roubaix kan rijden zonder pech. Dan zullen we wel zien op welke plaats dat hij eindigt. Als hij heelhuids over de meet komt, zijn zijn vrienden en familie altijd blij", besluit Sarah. 

