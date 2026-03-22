Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

Tim Merlier trad vandaag weer in competitie. De Oost-Vlaming nam na knieproblemen deel aan de GP Monseré, waar hij met een tevreden gevoel van de fiets stapte.

De spurtbom van Soudal Quick-Step deed niet mee voor de zege; die was uiteindelijk voor Dylan Groenewegen. Toch blikte hij met een goed gevoel terug.

"Het was een zwaardere werkdag dan gedacht", vertelt Merlier bij Het Nieuwsblad. "Ik kan tevreden zijn, want het lukte om deze pittige koers vlot uit te rijden."

Merlier had niet de benen om iets te forceren

"Tot op 300 meter van de finish geloofde ik nog in de zege, maar toen ik recht stond, voelde ik meteen dat ik niet meer de benen had om iets te forceren. De winnaar in mij liet het toen lopen", geeft hij toe.

"Ik had de slotfase wat fout ingeschat. Ik liet Bert Van Lerberghe te lang wachten, waardoor ik te laat kwam opzetten. Maar al bij al ben ik tevreden. Ik had geen last meer van mijn blessure. Op deze prestatie kan ik voortbouwen", klinkt hij tevreden.

Lees ook... Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree›

Merlier zakt nu normaal gezien af naar de Ronde van Brugge. Daar zal hij nog wat extra koersritme proberen op te doen om zich de rest van het seizoen opnieuw te kunnen mengen in de sprint.