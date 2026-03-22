Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree
Tim Merlier treedt vandaag terug in competitie. Onze landgenoot doet dat in de GP Monseré na een periode met problemen aan de knie. Hij heeft er een duidelijk doel.

Merlier kwam dit seizoen nog niet in actie. De Belgische spurtbom van Soudal Quick-Step sukkelt sinds eind vorig jaar met de knieën, maar keert vandaag dus terug.

Merlier uitte op voorhand al zijn twijfels, omdat hij een trainingsachterstand heeft. Meespelen voor de zege zal er daardoor waarschijnlijk niet inzitten in de GP Monseré.

"Het voelt een beetje als mijn eerste profkoers", wordt Merlier geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik weet dat de conditie niet goed is, maar ik heb deze koers uitgekozen om te hervatten."

Over de doelstelling vandaag is hij duidelijk. "Ik ga proberen een goed gevoel mee te pakken naar huis." Merlier zal de GP Monseré dus mogelijk meer als een doorgedreven training zien om nog wat extra kilometers te malen.


Merlier won de GP Monseré al in 2021. Vorig jaar was de Fransman Alexys Brunel (Team TotalEnergies) de sterkste. Het is afwachten wie vandaag met de bloemen gaat lopen.

Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

15:00
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

13:00
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

12:00
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

10:00
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

08:30
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

07:30
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

21/03
Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

20:30
"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

18:30
"Realistisch zijn": Tim Merlier is terug, maar moet toch nog klassiekers schrappen

Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

18:00
Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

16:54
Le Court onthult oorzaak van zware valpartij, ploeg van zwaar gevallen renster komt met update

Lotte Kopecky onthult haar plan van aanpak na knappe zege in Milaan-Sanremo

21/03
🎥 Kopecky knalt naar winst in Milaan-Sanremo, zware valpartij van favorieten in afdaling Cipressa

"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

21/03
Kan hij meteen scoren? Pedersen spreekt stevige ambitie uit voor Milaan-Sanremo

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

21/03
Op nippertje opgeroepen als vervanger: Campenaerts onthult sleutelrol Van Aert

"Kan je niet meer op rekenen": analist ziet drie zwaktes bij Wout van Aert

21/03
Moet Pogacar vrezen? Lefevere ziet twee factoren stevig in zijn nadeel spelen

Kan Van Aert stunten? Bakelants uit stevige twijfels voor Milaan-Sanremo

21/03
Na alle complicaties met zijn heup: Eddy Merckx (80) kreeg ook een beroerte

Pogacar reageert duidelijk op advies van Merckx en velt oordeel over Van der Poel

21/03
Van der Poel laat van zich horen over legendarische sprint tegen Van Aert in Ronde van Vlaanderen 2020

Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

20/03
Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
