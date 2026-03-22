Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

Tim Merlier treedt vandaag terug in competitie. Onze landgenoot doet dat in de GP Monseré na een periode met problemen aan de knie. Hij heeft er een duidelijk doel.

Merlier kwam dit seizoen nog niet in actie. De Belgische spurtbom van Soudal Quick-Step sukkelt sinds eind vorig jaar met de knieën, maar keert vandaag dus terug.

Merlier uitte op voorhand al zijn twijfels, omdat hij een trainingsachterstand heeft. Meespelen voor de zege zal er daardoor waarschijnlijk niet inzitten in de GP Monseré.

Merlier wil een goed gevoel overhouden

"Het voelt een beetje als mijn eerste profkoers", wordt Merlier geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik weet dat de conditie niet goed is, maar ik heb deze koers uitgekozen om te hervatten."

Over de doelstelling vandaag is hij duidelijk. "Ik ga proberen een goed gevoel mee te pakken naar huis." Merlier zal de GP Monseré dus mogelijk meer als een doorgedreven training zien om nog wat extra kilometers te malen.



Merlier won de GP Monseré al in 2021. Vorig jaar was de Fransman Alexys Brunel (Team TotalEnergies) de sterkste. Het is afwachten wie vandaag met de bloemen gaat lopen.