Stevige twijfels bij Merlier over de Tour door Evenepoel: "Dan krijg ik toch bang"

Tim Merlier kan eindelijk weer aan koersen denken. Toch heeft hij nog een grote achterstand en vreest hij zelfs voor de Tour de France deze zomer.

De GP Monseré wordt zondag voor Tim Merlier de eerste koers van het seizoen. De sprinter van Soudal Quick-Step sukkelt al sinds december met zijn knieën en kon daardoor lange tijd niet trainen.

Stevige achterstand voor Merlier door blessure

Op dit moment heeft Merlier slechts vier weken training in de benen, pas vorige week heeft hij voor het eerst sinds begin september nog eens vijf uur aan één stuk gefietst. Merlier zal nog een hele achterstand moeten inhalen.

Hij hoopt deze zomer in topvorm te zijn op het BK en in de Tour. Pas over meer dan drie maanden gaat de Tour van start in Barcelona, maar toch twijfelt Merlier. Onder meer door ex-ploegmaat Evenepoel.

Raakt Merlier in topvorm voor de Tour?

"Als ik vorig jaar van Remco hoorde dat hij moest opgeven in de Tour omdat hij te weinig basis had, krijg ik toch bang", zegt Merlier bij HLN. "Ik heb minder talent dan Remco en hij is toen ongeveer in dezelfde periode opgestart én met een betere basis dan ik nu heb..."

Ook op het vlak van gewicht moet er volgens Merlier nog een stuk af, maar vooral over de conditionele achterstand maakt hij zich zorgen. Elke twee weken zonder training zou een maand achterstand betekenen. "In mijn geval spreken we dan over zes maanden. Dan is het seizoen voorbij."