Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

Jonas Vingegaard rijdt komende week de Ronde van Catalonië. De Deen wil zich voorbereiden op de Giro en strooit ondertussen met lof voor een Belgische ploegmaat.

Vingegaard dubbelt voor het eerst (Giro-Tour) en kan dus een goede voorbereiding gebruiken in de Ronde van Catalonië. Met de vorm zit het al goed; dat bewees hij in Parijs-Nice.

In Catalonië zal hij deze keer geen hulp krijgen van Victor Campenaerts. Die was in goede doen in Parijs-Nice. Vingegaard denkt dat hij de Belg zal missen.

"Zeker. Iedereen heeft gezien hoe sterk Victor was in Parijs-Nice", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik heb de indruk dat hij nog sterker is geworden dan vorig jaar."

"Hij is heel belangrijk voor mij. Maar Victor moet nu even zijn tijd nemen. Ik verwacht hem weer op zijn allerbeste niveau in de Giro en de Tour."

Campenaerts reed dit weekend Milaan-Sanremo. Hij werd er 120ste. In Parijs-Nice werd hij 17de in het algemeen klassement. Zijn volgende opdracht is normaal gezien de Giro.