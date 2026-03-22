Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

Mathieu van der Poel was met zijn topvorm de te kloppen man, maar een moeilijk moment werd hem in de finale van Milaan-Sanremo fataal. Moet hij nu ook vrezen voor een tweede nederlaag tegen Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen?

Groot is de verbazing bij Thijs Zonneveld. Niet vanwege de zege van Pogacar in Milaan-Sanremo. Wel omdat de Sloveen dit nog voor elkaar kreeg na zijn harde valpartij. "Ik denk dat er één gelukje was voor Pogacar, en dat is dat zijn grootste concurrent er ook lag", haalt Zonneveld aan tijdens zijn analyse in de podcast In De Waaier.

"Van der Poel wordt teruggebracht door Philipsen, 500 meter voor de Cipressa, en daarna moet hij zich in zijn eentje naar voren positioneren. Daardoor is de Cipressa voor Van der Poel in plaats van negen à tien minuten, een inspanning van veertien à vijftien minuten geworden." Dat is volgens Zonneveld toch nadelig voor Van der Poel.

Uitputtingsslag sloopt Van der Poel

Het is ook niet zo dat er na die inspanning van een kwartier tijd was voor recuperatie. "Je ziet ook dat Pogacar in de afdaling van de Cipressa zó hardt rijdt dat Van der Poel nooit comfortabel in het wiel zit. Hij wil de inspanning zo lang en hard mogelijk maken, zonder momenten van herstel voor Van der Poel." Het werd een uitputtingsslag.

Het werd voor Pogacar zo toch ook wel héél pittig? "Niet alleen zijn wedstrijd werd zwaarder, maar ook de wedstrijd van Van der Poel werd zwaarder. Dat is wel waar Pogacar naar op zoek was." Gezien de uitkomst heeft het er alle schijn van dat dit ook de juiste strategie voor Pogacar was om te volgen en hij zo het verschil maakte.

Handblessure Van der Poel

Wat betekent dit voor de andere grote klassiekers? "Voor Van der Poel is het te hopen dat hij echt geraakt is bij die valpartij. Als dit de beste Van der Poel was, dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht", waarschuwt Zonneveld. Gezien het bloed aan de hand van Van der Poel mogen we echter veronderstellen dat hij echt wel ongemak had om zijn stuur vast te houden na de val.