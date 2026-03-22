Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel was met zijn topvorm de te kloppen man, maar een moeilijk moment werd hem in de finale van Milaan-Sanremo fataal. Moet hij nu ook vrezen voor een tweede nederlaag tegen Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen?

Groot is de verbazing bij Thijs Zonneveld. Niet vanwege de zege van Pogacar in Milaan-Sanremo. Wel omdat de Sloveen dit nog voor elkaar kreeg na zijn harde valpartij. "Ik denk dat er één gelukje was voor Pogacar, en dat is dat zijn grootste concurrent er ook lag", haalt Zonneveld aan tijdens zijn analyse in de podcast In De Waaier.

"Van der Poel wordt teruggebracht door Philipsen, 500 meter voor de Cipressa, en daarna moet hij zich in zijn eentje naar voren positioneren. Daardoor is de Cipressa voor Van der Poel in plaats van negen à tien minuten, een inspanning van veertien à vijftien minuten geworden." Dat is volgens Zonneveld toch nadelig voor Van der Poel.

Uitputtingsslag sloopt Van der Poel

Het is ook niet zo dat er na die inspanning van een kwartier tijd was voor recuperatie. "Je ziet ook dat Pogacar in de afdaling van de Cipressa zó hardt rijdt dat Van der Poel nooit comfortabel in het wiel zit. Hij wil de inspanning zo lang en hard mogelijk maken, zonder momenten van herstel voor Van der Poel." Het werd een uitputtingsslag. 

Het werd voor Pogacar zo toch ook wel héél pittig? "Niet alleen zijn wedstrijd werd zwaarder, maar ook de wedstrijd van Van der Poel werd zwaarder. Dat is wel waar Pogacar naar op zoek was." Gezien de uitkomst heeft het er alle schijn van dat dit ook de juiste strategie voor Pogacar was om te volgen en hij zo het verschil maakte.

Handblessure Van der Poel

Wat betekent dit voor de andere grote klassiekers? "Voor Van der Poel is het te hopen dat hij echt geraakt is bij die valpartij. Als dit de beste Van der Poel was, dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht", waarschuwt Zonneveld. Gezien het bloed aan de hand van Van der Poel mogen we echter veronderstellen dat hij echt wel ongemak had om zijn stuur vast te houden na de val.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Thijs Zonneveld

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Jan Bakelants Remco Evenepoel Jasper Philipsen Victor Campenaerts Tim Merlier Mads Pedersen Thomas Pidcock Patrick Lefevere Eddy Merckx Edward Theuns Jonathan Milan Mike Teunissen Jasper Stuyven Thijs Zonneveld Axel Merckx Florian Vermeersch

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved