Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

Geen derde zege voor Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo. De Nederlander kraakte op de Poggio, maar had wel last van zijn hand na een valpartij.

Mathieu van der Poel kon net als vorig jaar de aanval van Tadej Pogacar beantwoorden op de Cipressa en ging samen met Tom Pidcock mee met de Sloveen. Maar op de Poggio ging het te snel voor de Nederlander. 

Van der Poel moet lossen op de Poggio

Van der Poel werd nog ingelopen door de grote achtervolgende groep en moest tevreden zijn met de achtste plaats. De Nederlander was net als Pogacar en Van Aert wel betrokken bij de zware valpartij voor de Cipressa. 

"Ik dacht nog net te ontsnappen aan die valpartij, maar toen kwam er nog een fiets van links", zei Van der Poel achteraf bij VTM"Ik voelde meteen dat ik mijn hand best wel pijn had gedaan."

Van der Poel werd nog teruggebracht door Alpecin-Premier Tech, maar op de Cipressa voelde hij zich al niet meer top. Op de Poggio ging het dan te snel voor Van der Poel, die moest zoeken naar zijn eigen tempo.

Vinger Van der Poel geraakt bij valpartij


Vooral de vinger van Van der Poel was bebloed na de finish. "Mijn vinger doet pijn, maar het valt denk ik wel mee", besloot de Nederlander nog. De rest van zijn voorjaar lijkt dus niet in gevaar te komen. 

