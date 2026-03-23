Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

Remco Evenepoel vertoefde de afgelopen periode op Tenerife. Hij werkte er een hoogtestage af met het oog op de Ronde van Catalonië. Op het vasteland wil hij schitteren aan de zijde van ploegmaat en medekopman Florian Lipowitz.

Lipowitz en Evenepoel trekken in de zomer samen naar de Tour. De Duitser werd er vorig jaar heel knap derde. Hoe zal de samenwerking er in Catalonië uitzien?

Goede eerste test richting de Tour

"We hebben nog niet echt een bespreking gehad over de tactiek", vertelt Evenepoel aan Sporza. "Het merendeel van de route ligt mij misschien beter met het explosievere werk."

"Deze week moet me wel liggen en er liggen ook veel bonificaties aan de finish. Sprinten wordt dus belangrijk."

"Het zal afhangen van hoe we elkaar aanvoelen en hoe we ons voelen op de dag zelf", denkt onze landgenoot. "Dan kunnen we last minute beslissen wat en hoe. Sowieso is het een goeie eerste test richting de Tour om op elkaar ingespeeld te geraken."

Evenepoel en Lipowitz zullen elkaars hulp kunnen gebruiken om Jonas Vingegaard af te stoppen. De Deen zette onlangs Parijs-Nice naar zijn hand en wil ook schitteren in Catalonië.