Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"

Evenepoel duidelijk over samenwerking met Lipowitz: "Dáár zal het van afhangen"
Remco Evenepoel vertoefde de afgelopen periode op Tenerife. Hij werkte er een hoogtestage af met het oog op de Ronde van Catalonië. Op het vasteland wil hij schitteren aan de zijde van ploegmaat en medekopman Florian Lipowitz.

Lipowitz en Evenepoel trekken in de zomer samen naar de Tour. De Duitser werd er vorig jaar heel knap derde. Hoe zal de samenwerking er in Catalonië uitzien?

Goede eerste test richting de Tour

"We hebben nog niet echt een bespreking gehad over de tactiek", vertelt Evenepoel aan Sporza. "Het merendeel van de route ligt mij misschien beter met het explosievere werk."

"Deze week moet me wel liggen en er liggen ook veel bonificaties aan de finish. Sprinten wordt dus belangrijk."

"Het zal afhangen van hoe we elkaar aanvoelen en hoe we ons voelen op de dag zelf", denkt onze landgenoot. "Dan kunnen we last minute beslissen wat en hoe. Sowieso is het een goeie eerste test richting de Tour om op elkaar ingespeeld te geraken."

Lees ook... Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië
Evenepoel en Lipowitz zullen elkaars hulp kunnen gebruiken om Jonas Vingegaard af te stoppen. De Deen zette onlangs Parijs-Nice naar zijn hand en wil ook schitteren in Catalonië.

Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

Profiteren van Vingegaard? Evenepoel onthult zijn droomscenario voor Ronde van Catalonië

09:00
Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

Remco Evenepoel legt ambities op tafel voor de Ronde van Catalonië: "Dáár eerst op focussen"

20:30
Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

Remco Evenepoel dient Johan Bruyneel duidelijk van antwoord

19:00
Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

Vingegaard velt zijn oordeel over Van Aert én dient critici van antwoord over Pogacar

10:00
Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

Bakelants twijfelt niet: "Hij is mijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen"

08:30
Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

Geen E3 Saxo Classic: Wout van Aert komt nu ook zelf met een verklaring

08:00
Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

Van der Poel plots veel slechter? De Cauwer weet waarom hij moest lossen op de Poggio

07:30
Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

Jonas Vingegaard stuurt waarschuwing naar Evenepoel en andere concurrenten voor Ronde van Catalonië

18:30
Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

Tim Merlier geeft fout toe in hoopgevende GP Monseré

21:30
Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

Vingegaard onder de indruk van Belgische ploegmaat: "Iedereen heeft gezien hoe sterk hij was"

20:00
🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

18:00
Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

17:00
UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

UAE en Pogacar slikken dag na Milaan-Sanremo een fikse domper

16:00
Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

16:30
Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

15:00
Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

Tim Merlier heeft zéér duidelijk doel voor ogen bij rentree

14:00
Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

13:30
De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

12:30
Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

Bakelants verduidelijkt zijn 'kiespijn' na de woorden van Van Aert: "Wout speelt een of ander vreemd spel"

13:00
"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

"Het kon erger": nieuwe update na vreselijke val, vijf(!) gebroken ribben én een schouderfractuur

12:00
Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

11:00
Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

Zware waarschuwing voor Van der Poel: "Dan wordt hij binnen twee weken afgeslacht"

22/03
Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

Nooit meer? Pogacar laat blijken of de stevige primeur waar Pidcock op aanstuurt klopt

22/03
Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

22/03
Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

Denkt Van Aert er het zijne van? "Jullie willen dat graag horen"

22/03
Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

Sarah wuift kritiek op killerinstinct Wout van Aert volledig weg en heeft één grote wens voor haar man

22/03
"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

"Zou een dwaling zijn, een heel grote fout": Bakelants erg hard voor Van Aert

22/03
Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

Tweede editie gewonnen: Kopecky oordeelt of Milaan-Sanremo een monument is

21/03
Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

Geraakt hij op tijd in Catalonië? Evenepoel krijgt nieuws over vlucht na noodweer op Tenerife

21/03
Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

Vierde in Milaan-Sanremo bij rentree: Pedersen zit toch met gemengde gevoelens

21/03
"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

"Heeft hij me gezegd": Pidcock onthult opvallende uitspraak van Pogacar over Milaan-Sanremo

21/03
Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

Opgave spookte door zijn hoofd: Pogacar verklaart hoe hij toch Milaan-Sanremo won

21/03
"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

"Voor iemand als Evenepoel is dat lang": Bakelants velt streng oordeel

21/03
Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

Van Aert toch tevreden met derde plaats, maar vooral Pogacar deed hem schrikken

21/03
Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

Gelost op de Poggio: Van der Poel geeft eerste stand van zaken over blessure na valpartij

21/03
🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

21/03

