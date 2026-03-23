Pedersen een medisch wonder? Ploegleider schetst heel ander verhaal

Amper zes weken nadat hij zijn pols en sleutelbeen brak, werd Mads Pedersen vierde in Milaan-Sanremo. Bij Lidl-Trek benadrukken ze vooral hoe hard Pedersen de afgelopen weken heeft gewerkt.

Lidl-Trek kondigde erg verrassend de deelname van Mads Pedersen in Milaan-Sanremo aan. De Deen brak begin februari zijn pols en sleutelbeen bij een valpartij in de Ronde van Valencia en een deelname aan La Primavera werd uitgesloten.

Pedersen vierde in Milaan-Sanremo bij rentree

En toch stond Pedersen dus aan de start én hij deed het ook uitstekend. De Deen kon niet volgen op de Cipressa, maar Lidl-Trek nam het heft in handen in de achtervolging en zo sprintte Pedersen nog naar plaats vier.

"Ik ben heel blij met de uitkomst na zes maanden zonder wedstrijden voor Mads", zei ploegleider Gregory Rast bij In de Leiderstrui. Dat Pedersen zo snel zijn rentree maakte, is voor Rast geen medisch wonder.

Hoe kon Pedersen na zes weken rentree maken?

"Het is geen mirakel, maar vooral hard werken. Hij heeft echt heel hard gewerkt." Pas net voor Milaan-Sanremo is de beslissing gemaakt om Pedersen te laten starten, want pas als de Deen klaar was kon hij weer koersen.



"Iemand als Mads Pedersen komt niet koersen om gewoon mee te doen, die wil winnen. Dus het was wel een kleine verrassing, maar wel een positieve", besloot Rast. En dat belooft veel voor de komende wedstrijden.