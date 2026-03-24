Evenepoel is de verjaardag van een voor hem belangrijk persoon niet vergeten

Een aantal personen zijn belangrijk in het leven en de carrière van Remco Evenepoel. Wie tot dit kransje behoort, zal hij niet snel vergeten.

Zo heeft Evenepoel ook aan iemand bijzonder gedacht wanneer hij zijn reactie gaf na afloop van de tweede rit van de Ronde van Catalonië. Eerst benadrukte hij wel dat het geen geschiedenisloze etappe was. "De vlucht heeft toch lang standgehouden en best sterk gereden. In het peloton was het niet gemakkelijk", verzekert hij bij Sporza.

Het is ook niet zo dat het parcours totaal geen uitdagingen bood. "Het was ook best hectisch op het einde, met die lange afdaling naar de finishlijn toe. Misschien was het een saaie etappe om naar te kijken, maar in het peloton was het zeker niet saai." Ook etappes die uitmonden in een groepssprint kunnen dus wel degelijk lastig zijn.

Verjaardag Klaas Lodewyck

Er stond Evenepoel nog een transfer met de bus te wachten van een paar uur. Daarom werd hem gevraagd hoe hij de tijd ging doden. "Een beetje eten, misschien mijn ogen wat dichtdoen, muziek luisteren... Misschien wel voor Klaas Lodewyck zijn verjaardag iets speciaal doen. We zien wel wat er kan." Inderdaad: Klaas Lodewyck is jarig.

De ploegleider van Red Bull-BORA-hansgrohe is vandaag 38 geworden. Hij is toch wel iemand belangrijk in de wielerloopbaan van Evenepoel. Lodewyck is al met Evenepoel vertrouwd uit hun periode bij Soudal Quick-Step en samen maakten ze de overstap naar Red Bull. Voor Evenepoel is het een bekend gezicht om hem heen.

Evenepoel sluit spektakel in rit 3 niet uit

Lodewyck heeft voornamelijk na bergritten ook snel zijn analyse klaar over de prestatie van Evenepoel. Hopelijk kan Lodewyck vanavond toch nog wat vieren. Evenepoel moet morgen weer aan de bak. "Morgen wordt het een heel lastige start en een iets makkelijker einde. De start zal wel lastig genoeg zijn en zal misschien wel wat spektakel kunnen opleveren."