"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

Wout van Aert lijkt een opvallende keuze te maken in zijn programma. Greg Van Avermaet hoopt dat vooral Visma-Lease a Bike nog tot inzicht komt, waardoor Van Aert alsnog aan de start van de E3 zou komen.

Van Aert lijkt van plan om de E3 Saxo Classic van komende vrijdag over te slaan. Zijn goede vriend Jan Bakelants noemde dat idee eerder al een dwaling. In de HLN Wielerpodcast laat ook Greg Van Avermaet zich hierover uit. "Ik zal er geen stem in hebben, maar ik vind het een klein beetje onbegrijpelijk", is hij toch even scherp.

Van Avermaet kruist de vingers voor een deelname van Van Aert. "Ik zou graag Wout zien in de E3. Het is zo'n mooie koers. Het is een koers die hem ligt. De reden is blijkbaar een soort trainingsblok dat nog moet gebeuren, wat ze niet hebben kunnen uitvoeren, omdat er na Tirreno tapering plaatsvindt om een piek te bereiken in Milaan-Sanremo."

Mogelijk te korte trainingsweek voor Van Aert

Taperen is het verlagen van de workload in de laatste periode voor een doel. Daardoor moet er nu eigenlijk weer een trainingsblok toegevoegd worden. "Omdat de E3 op een vrijdag valt, wordt die week vrij kort." Deze redenering kan Van Avermaet niet overtuigen. "Ik begrijp het nog altijd niet. Je hebt al een hele winter kunnen trainen."

Dat moet voldoende zijn. "Ik vraag me af of één of twee trainingen het grote verschil gaan maken voor de conditiepiek die er dan moet komen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik vind het spijtig dat hij niet aan de start zou staan van de E3. Ik hoop dat zijn ploeg nog van mening verandert, want ik denk dat hij zou willen starten."

Vermoeden Van Avermaet

Van Avermaet vermoedt dus dat Van Aert en zijn ploeg er mogelijk anders naar kijken. De voormalige wielerprof blijft positief. "Misschien krijgen we nog leuk nieuws. Afwachten wat het wordt." In principe nemen Visma-Lease a Bike en Van Aert woensdagochtend een definitieve beslissing.