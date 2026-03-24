Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

Het was een gezellige boel voor de start van de tweede rit in Catalonië. Remco Evenepoel hield een opvallend onderonsje met Dorian Godon, de man die hem een dag geleden nog klopte.

Het was een amicaal gebeuren voor de camera van Sporza. Na de inspanning trad de ontspanning op, zo zullen we het bekijken. Godon gaf alvast toe dat hij diep had moeten gaan om die sprint tussen hen twee te winnen in de openingsrit. "Ik zat echt dood. In het begin dacht ik dat ik niet gewonnen had. Het was nipt", aldus de Fransman.

Het kon perfect dat die sprint afgelopen nacht nog eens door het hoofd spookte bij Evenepoel, maar dan met een heel andere uitkomst. "Neen, ik heb die sprint in mijn dromen niet gewonnen. Ik heb 'm wel nog een paar keer herbekeken, om te zien of de fotofinish niet verkeerd was", lacht Evenepoel. Dat was dus echter niet het geval.

Evenepoel gaat deze keer niet voor boni's

Evenepoel zou de leiderstrui van Godon kunnen overnemen, door bonificatieseconden te pakken. "Voor mij is het vandaag binnenkomen zonder problemen", laat Evenepoel weten. "Voor hem is het een mooie opportuniteit om de trui te behouden. Ik ga mij normaal gezien niet mengen, behalve als andere klassementsrenners ervoor gaan."

Dan is Evenepoel verplicht om er ook voor te gaan, want hij wil natuurlijk geen tijd verliezen op concurrenten. In principe gaat hij zich dus niet laten zien in de sprints. Dat werd dan weer voorgelegd aan Godon. "Ik ben ook niet geïnteresseerd in de boni's, dat komt goed uit", repliceerde de eerste en huidige leider in de Ronde van Catalonie.

Amicale omgang tussen Evenepoel en Godon

Het is mooi om zien dat deze twee renners een dag na hun felle strijd zo vriendschappelijk met elkaar omgaan. Het is ook een trend geworden in het moderne wielrennen dat renners die elkaar bekampen voor de overwinning toch een goede band onderhouden.