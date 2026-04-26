Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Luik-Bastenaken-Luik zorgde ook vandaag voor vuurwerk. Wat aangekondigd werd als een strijd tussen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas, werd een gevecht tussen de Sloveen en de Fransman . Met Pogacar als winnaar.

We zouden vandaag een antwoord krijgen op heel wat vragen. Kregen we eindelijk die langverwachte strijd in Luik tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar? En wat kon de piepjonge Seixas?

Het koersbegin was alvast verrassend. Na een val van onder meer Ion Izagirre kregen we een zeer omvangrijke kopgroep van meer dan 50 renners. Daarin ook Remco Evenepoel. Onze landgenoot liet ploegmaat Nico Denz daarin stevig werken, tot groot onbegrip van José De Cauwer. Tom Pidcock kende fietsproblemen vandaag en zou een moeilijke dag beleven.

De kloof liep op tot meer dan 3 minuten, maar Pogacar liet zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG stevig werken. Onder impuls van onder meer Tim Wellens slonk de voorsprong en was de hergroepering voor de Côte de Wanne een feit. Voorin bleven enkel Alexander Kamp, Gijs Leemreize en Hugo Houle over, maar zij werden later ingerekend.

Alle topfavorieten zaten in het peloton en dus was het wachten op vuurwerk op La Redoute. Remco Evenepoel kreeg het daar meteen moeilijk en liet een gat, waarna Pogacar zijn kans rook. De Sloveen viel aan en kreeg enkel Seixas mee. De jonge Fransman kraakte aanvankelijk niet onder het gebeuk van de wereldkampioen, tot de Roche-aux-Faucons.

Pogacar legde er nog een dikke laag op. Seixas haalde alles uit de kast, maar zag zijn rivaal meter per meter wegrijden. Op de top had Pogacar al 25 seconden. Met nog zo'n 13 kilometer voor de boeg was de koers gereden. De kopman van UAE reed daarna verder weg van Seixas en pakte onbedreigd zijn vierde zege in Luik-Bastenaken-Luik. Enkel Eddy Merckx doet beter (5). Een indrukwekkende Seixas werd heel knap tweede en bevestigde wat voor een uitzonderlijk talent hij is. Remco Evenepoel leverde in de achtergrond strijd voor de derde plaats en sprintte alsnog naar een podiumplek. Een knap staaltje weerbaarheid van onze landgenoot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Liege-Bastogne-Liege
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Victor Campenaerts Mathieu Van Der Poel Philippe Gilbert Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Eric Van Lancker Jonas Vingegaard Rasmussen Oliver Naesen Dylan Teuns Patrick Lefevere Patrick Evenepoel Lotte Kopecky Julian Alaphilippe Marc Hirschi Nairo Alexander Quintana Rojas Jarno Widar Mauri Vansevenant Wout Poels

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved