Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Luik-Bastenaken-Luik zorgde ook vandaag voor vuurwerk. Wat aangekondigd werd als een strijd tussen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas, werd een gevecht tussen de Sloveen en de Fransman . Met Pogacar als winnaar.

We zouden vandaag een antwoord krijgen op heel wat vragen. Kregen we eindelijk die langverwachte strijd in Luik tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar? En wat kon de piepjonge Seixas?

Het koersbegin was alvast verrassend. Na een val van onder meer Ion Izagirre kregen we een zeer omvangrijke kopgroep van meer dan 50 renners. Daarin ook Remco Evenepoel. Onze landgenoot liet ploegmaat Nico Denz daarin stevig werken, tot groot onbegrip van José De Cauwer. Tom Pidcock kende fietsproblemen vandaag en zou een moeilijke dag beleven.

🚴🇧🇪 | Zorg dat je een scherm hebt, want dit kan wel eens een gedenkwaardige editie worden... Evenepoel rijdt in een grote kopgroep nog ruim 2 minuten voor het peloton met Pogacar! 😱😱 #LBL



De kloof liep op tot meer dan 3 minuten, maar Pogacar liet zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG stevig werken. Onder impuls van onder meer Tim Wellens slonk de voorsprong en was de hergroepering voor de Côte de Wanne een feit. Voorin bleven enkel Alexander Kamp, Gijs Leemreize en Hugo Houle over, maar zij werden later ingerekend.

Alle topfavorieten zaten in het peloton en dus was het wachten op vuurwerk op La Redoute. Remco Evenepoel kreeg het daar meteen moeilijk en liet een gat, waarna Pogacar zijn kans rook. De Sloveen viel aan en kreeg enkel Seixas mee. De jonge Fransman kraakte aanvankelijk niet onder het gebeuk van de wereldkampioen, tot de Roche-aux-Faucons.

🚴🇧🇪 | Dan toch... Seixas breekt op de Roche-aux-Faucons en Pogacar gaat solo verder! 💪💪 #LBL



Pogacar legde er nog een dikke laag op. Seixas haalde alles uit de kast, maar zag zijn rivaal meter per meter wegrijden. Op de top had Pogacar al 25 seconden. Met nog zo'n 13 kilometer voor de boeg was de koers gereden. De kopman van UAE reed daarna verder weg van Seixas en pakte onbedreigd zijn vierde zege in Luik-Bastenaken-Luik. Enkel Eddy Merckx doet beter (5). Een indrukwekkende Seixas werd heel knap tweede en bevestigde wat voor een uitzonderlijk talent hij is. Remco Evenepoel leverde in de achtergrond strijd voor de derde plaats en sprintte alsnog naar een podiumplek. Een knap staaltje weerbaarheid van onze landgenoot.