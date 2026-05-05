Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Philippe Gilbert presenteert zich als een voorstander van de opvallende keuze die Remco Evenepoel heeft gemaakt. Evenepoel rijdt immers geen Dauphiné ter voorbereiding van de Tour de France.

Nochtans was het oorspronkelijke plan wel om aan de start te komen van de Dauphiné. Die rittenkoers wordt in het algemeen nog altijd beschouwd als de beste voorbereidingskoers op de Tour de France. Het doel is om de nodige frisheid te vinden voor de start van de Tour. Evenepoel heeft al drie rittenkoersen en drie klassiekers gereden.

Het komt er dus wel op neer dat Evenepoel geen enkele wedstrijd meer zal rijden tot de start van de Tour, of het zou het BK moeten zijn. Dat blijft een opvallende zet. In 2024 en 2025 wist Evenepoel na de Dauphiné dat er nog werk aan de winkel was om de topvorm te bereiken in de Tour en daar kon hij in de weken tussen beide koersen aan werken.

Gilbert ziet verkenningen renderen voor Evenepoel

Daarom houdt Red Bull-BORA-hansgrohe hem nu dus even aan de kant. Philippe Gilbert laat bij Le Soir weten dat dit een te rechtvaardige keuze is. Gilbert is er dus voorstander van de verandering van programma van Evenepoel. Het verkennen van de Tourritten gaat volgens Gilbert Evenepoel meer bijbrengen dan de Dauphiné te rijden. 

In elk geval zal in de Tour pas blijken welke klassementsmannen voor de juiste aanpak hebben gekozen en welke niet. Het kan aankomen op details, zeker in de strijd om de derde plaats op het Tour-podium. In de maanden mei en juni doen de renners er dus alles aan om in zo goed mogelijke vorm aan de start van de Tour te geraken.

Heel Red Bull neemt grote gok

Lees ook... Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel
Gilbert geeft dus zijn goedkeuring, maar het feit blijft dat eigenlijk heel Red Bull-BORA-hansgrohe een grote gok neemt. Florian Lipowitz zal enkel de Ronde van Slovenië rijden. De twee klassementsmannen voor de Tour laten de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland dus links liggen: een atypische benadering. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Philippe Gilbert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

20:00
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

19:00
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

18:20
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

17:22
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

11:30
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

14:50
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

13:50
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

13:30
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

12:30
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

09:30
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

08:30
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

04/05
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

07:30
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

07:00
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

04/05
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

04/05
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

04/05
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

04/05
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

04/05
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

04/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

04/05
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

04/05
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

04/05
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

04/05
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

04/05
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

04/05
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

04/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

04/05
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

04/05
Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

03/05
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Arnaud De Lie Lotte Kopecky Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Andreas Lund Andresen Jan Bakelants Demi Vollering Lorenzo Fortunato Jonas Rickaert Sepp Kuss Marianne Vos Emiel Verstrynge Dylan Groenewegen Kaden Groves Jonathan Milan Daan Soete David Gaudu

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved