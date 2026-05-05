Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Philippe Gilbert presenteert zich als een voorstander van de opvallende keuze die Remco Evenepoel heeft gemaakt. Evenepoel rijdt immers geen Dauphiné ter voorbereiding van de Tour de France.

Nochtans was het oorspronkelijke plan wel om aan de start te komen van de Dauphiné. Die rittenkoers wordt in het algemeen nog altijd beschouwd als de beste voorbereidingskoers op de Tour de France. Het doel is om de nodige frisheid te vinden voor de start van de Tour. Evenepoel heeft al drie rittenkoersen en drie klassiekers gereden.

Het komt er dus wel op neer dat Evenepoel geen enkele wedstrijd meer zal rijden tot de start van de Tour, of het zou het BK moeten zijn. Dat blijft een opvallende zet. In 2024 en 2025 wist Evenepoel na de Dauphiné dat er nog werk aan de winkel was om de topvorm te bereiken in de Tour en daar kon hij in de weken tussen beide koersen aan werken.

Gilbert ziet verkenningen renderen voor Evenepoel

Daarom houdt Red Bull-BORA-hansgrohe hem nu dus even aan de kant. Philippe Gilbert laat bij Le Soir weten dat dit een te rechtvaardige keuze is. Gilbert is er dus voorstander van de verandering van programma van Evenepoel. Het verkennen van de Tourritten gaat volgens Gilbert Evenepoel meer bijbrengen dan de Dauphiné te rijden.

In elk geval zal in de Tour pas blijken welke klassementsmannen voor de juiste aanpak hebben gekozen en welke niet. Het kan aankomen op details, zeker in de strijd om de derde plaats op het Tour-podium. In de maanden mei en juni doen de renners er dus alles aan om in zo goed mogelijke vorm aan de start van de Tour te geraken.

Heel Red Bull neemt grote gok

Gilbert geeft dus zijn goedkeuring, maar het feit blijft dat eigenlijk heel Red Bull-BORA-hansgrohe een grote gok neemt. Florian Lipowitz zal enkel de Ronde van Slovenië rijden. De twee klassementsmannen voor de Tour laten de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland dus links liggen: een atypische benadering.