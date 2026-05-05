Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Wout van Aert omringd door zijn kinderen: het is ondertussen een bekend tafereel na een koers van Van Aert. Na het winnen van Parijs-Roubaix vloog hij ook in hun armen en in die van Sarah. Al was het wel een uitgesteld momentje van gezinsvreugde.

Vlak nadat hij op de piste in Roubaix over de streep kwam en zijn zege opgedragen had aan overleden ploegmaat Michael Goolaerts, was het voor Van Aert even zoeken naar zijn echtgenote. Sarah staat hem vaak na de aankomst op te wachten, maar nu zag hij haar even niet. Ze was niet op de plek waar hij haar verwacht had.

Van Aert getuigt onder meer bij Domestique over de chaos na de aankomst. De ene mediaverplichting volgde de andere op en ondertussen had hij nog altijd zijn vrouw niet gezien. Het resulteerde in een moment van ernstige bezorgdheid. Hoewel hij net een sportief hoogtepunt beleefde, blijft Van Aert immers in de eerste plaats nog altijd een familieman.

Sarah vliegt Wout in Roubaix in de armen

Dat heeft prioriteit op wat hij ook mag bereiken tijdens zijn wielercarrière, hoe belangrijk die momenteel ook voor hem is. Van Aert geeft toe dat hij even vreesde dat er iets mis was. "Je denkt: er zal toch niets aan de hand zijn met de kinderen? Gelukkig duurde dat moment niet lang." Kort hierna kwam Sarah immers hard in zijn armen gevlogen.

Vervolgens kon Van Aert ook zoontjes Georges en Jerome knuffelen. Uiteraard was er ook zo'n innig gezinsmoment nadat Wout Parijs-Roubaix gewonnen had, aangezien het ook plaatsvindt wanneer hij niet wint. We zagen dit echter bijvoorbeeld ook in Sanremo in 2020, toen Van Aert voor het eerst in zijn carrière een Monument won.

Chaos zelden zo groot als in Roubaix

Lees ook... Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?›

Ook toen omhelsde hij zichtbaar geëmotioneerd Sarah en Georges. Ondertussen is Jerome er nog bijgekomen en is de hereniging tussen Wout en zijn gezin na afloop van een wedstrijd een wederkerend fenomeen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken: de chaos zal zelden nog zo groot zijn als na Parijs-Roubaix.