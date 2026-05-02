"Als de organisatie wil dat Pogacar wint...": Paret-Peintre klaagt net als Evenepoel over motoren

Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) maakte zich na de koninginnenrit van de Ronde van Romandië boos op de motoren. De Fransman vermoedt dat de organisatie de Sloveen probeert te helpen om de rittenkoers te winnen.

Vanuit de vlucht probeerde Valentin Paret-Peintre een gooi te doen naar de ritzege in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. De Fransman van Soudal Quick-Step bleef met Primoz Roglic als laatste over.

Op de laatste beklimming van de dag werden Roglic en Paret-Peintre ingehaald door Pogacar. De Sloveen won zijn derde etappe in Romandië en lijkt ook op weg naar zijn eerste eindzege in de Zwitserse rittenkoers.

Helpen de motoren Pogacar in Ronde van Romandië?

Paret-Peintre bolde als 32ste over de streep op vijf minuten van de wereldkampioen. En de Fransman moest ook iets kwijt over de motoren in de Ronde van Romandië, die Pogacar zou zouden bevoordelen.

"Ik hoop dat de motoren niet te dicht in de buurt zaten, want dat was de afgelopen twee dagen wel het geval", zei de Fransman na afloop van de vierde etappe bij Eurosport. "Als de organisatie wil dat Pogacar wint, is dat hun keuze."

"Het is niet de eerste keer dat we het moeten zeggen, maar zo is het nu eenmaal", besloot Paret-Peintre nog. De Fransman is zeker niet de eerste renner die klaagt over de motoren dit voorjaar, dat deed ook Remco Evenepoel al.





Evenepoel had ook al kritiek op motoren

Zo vond hij dat Pogacar en Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen te veel werden geholpen door de motoren. Zij hadden een motor voor zich, terwijl Evenepoel als achtervolger steeds een motor achter zich had.

"Ik heb het gevoel dat de motoren steeds dichter bij de renners rijden. Dat is niet onze fout, maar het is wel altijd in het voordeel van de renner die voorop rijdt. Ze maken de koers soms ook gevaarlijk door zo dicht te rijden. Het is een beetje jammer", stelde Evenepoel.